Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Bruxellesu da je dobio čvrstu riječ predsjednika Europskog vijeća Donalda Tuska da će Srbija postati članica EU kada ispuni obveze.

Foto: AA

Vučić je, na zajedničkoj konferenciji za medije s Tuskom, rekao da je zadovoljan razgovorima, ali da danas nije bilo moguće čuti konkretan datum.



"Postoji perspektiva, i to je dobro, ali Srbija želi dobiti značajniju motivaciju", rekao je Vučić.



Prenio je da se od Srbije očekuje završetak dijaloga s Prištinom, kao i reforme u području vanjske politike i vladavine prava, i istaknuo da Srbija može završiti reforme, ali da završetak dijaloga ovisi od druge strane.



"Sada je vrijeme da se razgovara s kancelarkom Merkel i s predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom", primijetio je predsjednik Srbije.



EU razumije poziciju Srbije, kaže, ali je potreban dodatni stimulans da bi Srbija završila posao.



Predsjednik Vijeća EU Donald Tusk istaknuo je da EU računa na Srbiju, kao i da Srbija može računati na punopravno članstvo EU po završetku dijaloga s Prištinom.



"Na kraju dijaloga stoji punopravno članstvo Srbije u EU. To je ono što smo obećali u Solunu i što smo spremni ispuniti", naglasio je predsjednik Europskog vijeća.



"Srbija je napravila svoj geostrateški izbor odlučujući se za europski put i tu nema povratka. Nadam se da će taj izbor pratiti i akcije", rekao je Tusk.



On je čestitao Srbiji na ulozi u očuvanju regionalne stabilnosti.



"U svojih prvih 50 dana na funkciji predsjednika Srbije, Vučić se sreo sa svim partnerima u regiji i zalagao se za regionalnu stabilnost i mir", kazao je Tusk.



Vučić i Tusk sastali su se u zgradi Europskog vijeća u Bruxellesu, javio je Tanjug.



(FENA)