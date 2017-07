(24SATA.INFO)

Posjeta potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra obrane Damira Krstičevića SAD-u nije samo otkrila hrvatski interes za kupovinu američkih borbenih aviona, nego i da Krstičević ima velikih muka s engleskim jezikom.

Iako je tadašnji mladi i ambiciozni visokopozicionirani časnik HV-a Krstičević u drugoj polovici devedesetih godina bio na jednogodišnjem školovanju u prestižnoj američkoj vojnoj školi, snimke i službeni zapisnici iz Pentagona otkrivaju da mu je vladanje engleskim jezikom na slavnom nivou Ingrid Antičević (koja je poznata po rečenici "pipl mast trast as" koju je 2013. godine izgovorila u Evropskom parlamentu), piše Index.hr.



To se može vidjeti i iz službenog transkripta početka sastanka između Krstičevića i američkog ministra obrane Jima Mattisa. U deset pozdravnih rečenica koje je Krstičević izgovorio, u transkriptu se čak šest puta može naći oznaka "(inaudible)", tj. "nerazumljivo". S obzirom na to kako zvuči Krstičevićev engleski, to nije iznenađujuće. Očito službenici Pentagona sa snimki nisu uspjeli razumjeti što je u svojem masakru engleskog jezika htio reći hrvatski ministar obrane.



Kada se pak pogleda kratki snimak koji su objavili na DOD News (Vijesti Ministarstva obrane) o sastanku Mattisa i Krstičevića, može se i čuti kako se hrvatski ministar obrane muči s izgovorom kad je riječ o engleskom jeziku.



"Vi hev bin tugeter in Avganistan sins tu tausend tri and in Kosovo sins tu tausend ejt and vi šel bi tugeter in neto … inhans for ar prezenc", izgovara Krstičević, pritom posve pogrešno artikulirajući riječi "together" (zajedno), "NATO" (što izgovara kao "neto" iz "neto plaća"), dok se na kraju rečenice spetlja, proguta riječi i posve nerazumljivo valjda pokušava izreći nešto poput "povećati naše prisustvo", tj. "enhance our presence". To je inače jedan od dijelova kratkog Krstičevićevog izlaganja koji je za službenike Pentagona bio "(inaudible)".

