Nekadašnji predsjednik Hrvatskog sabora i dugi niz godina utjecajni HDZ-ovac Luka Bebić u intervjuu za Novi list potvrdio je da je 1989. godine uz Franju Tuđmana stao jer je bio Titov general.

Foto: 24sata.info

- Bilo nas je sedam, osam i razgovarali smo o tome treba li biti za HDZ, HSLS ili HSS, dotad osnovane stranke. Rekao sam da sam ja za generala i ovi su se zaprepastili. Objasnio sam da je Tuđman nositelj partizanske spomenice, Titov general, sin vijećnika ZAVNOH-a, izvrstan povjesničar i da će mu teško biti pripisati da je ustaša. Mislio sam da će do toga proći barem pet, šest mjeseci, a da ćemo se do tada konsolidirati. To što je Tuđman bio Titov general u onim je okolnostima za mene bila pozitivna referenca. U Metkoviću su se s tim složili i na prvim izborima smo ja i HDZ dobili 80 posto glasova. Kasnije su Tuđmana, istina, proglasili ustašom, ali takva je bila i Račanova sudbina, rekao je Bebić.



Naveo je da ga je činjenica sa mu je otac poginuo u partizanima jako odredila, pogotovo u mladosti.



- Ali koliko god sam imao poštovanje prema očevoj žrtvi, imao sam i svoje mišljenje. Nisam htio slijediti ničije zablude, dodao je Bebić, koji ne smatra da mu je otac u partizane otišao iz zablude.



- Ne, moj se otac išao boriti za svoj narod. Govorilo se tada da je Ante Pavelić prodao Dalmaciju i ljudi su išli u partizane, željeli su biti slobodan narod. Duboko poštujem očevu odluku. Pozitivnim smatram sudjelovanje Hrvata u partizanskom pokretu. Na prostoru Jugoslavije, od svih naroda najviše su se Hrvati borili na strani antifašizma. Preko 40 posto poginulih na Sutjesci bili su Hrvati, pretežno Dalmatinci. To ne znači da se time može opravdati sve loše što se kasnije događalo, rekao je.



Na pitanje je li pogrešna ideja o preimenovanju Titova trga u Zagrebu, Bebić kaže da razumije one koji govore da su partizani vratili Hrvatskoj brojna područja.



- Ali, kad se govori o Titu ne može se ne spomenuti Hebranga i mnoge druge ratne i poratne nevine žrtve njegovog režima. Iz toga što će netko imati trg ili ne, ne mogu se izvlačiti nikakvi dubinski politički zaključci, rekao je te se kratko osvrnuo na činjenicu da Tuđman nije dopustio micanje naziva Titova trga.



- Tuđman je htio da hrvatski narod bude jedinstven, sa svim svojim sastavnicama. U obrani domovine dobrodošli su bili sinovi i unuci i partizana i ustaša i domobrana. Imao je Tuđman i osobnih razloga, čuo sam od njega da je Tito rekao da njemu ne treba 'pakovati'. Što bi sada Tuđman rekao o Titovom trgu, ne znam, ali ja sam uvijek protiv toga da se stvari lome preko koljena, pa i u ovom slučaju, zakjučio je u intervjuu za Novi list.

(Jutarnji)