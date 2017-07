Pitanje ulaska Makedonije u sastav NATO-a biće riješeno u naredna tri do četiri mjeseca, izjavio je neimenovani evropski diplomata, saznaju RIA Novosti.

„Pregovori su se drastično ubrzali. Planiramo ih završiti za tri do četiri mjeseca", rekao je on.



Prema njegovim riječima, pregovori su ubrzani na inicijativu SAD.



Mediji su ranije pisali da Sjevernoatlantska alijansa planira do proljeća 2018. godine u svoj sastav uvrstiti i Makedoniju, a kako bi se to postiglo, zvanično Skoplje bi trebalo promijeniti naziv države.



Problem sa nazivom države koči i evropske integracije Makedonije, budući da se Grčka protivi što ta bivša jugoslovenska republika nosi naziv kao sjeverna grčka oblast.



Makedonski premijer Zoran Zaev nagovijestio je nedavno da bi se njegova zemlja mogla pridružiti NATO i EU pod imenom koje se koristi u Ujedinjenim nacijama - Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija - kako bi se okončao dugogodišnji spor sa Grčkom zbog kojeg su blokirane težnje Skoplja ka evroatlantskim integracijama.



Nakon sve izvjesnijeg ulaska Makedonije u NATO pakt, izvan ove asocijacije na Balkanu ostat će još samo dvije države - Srbija, koja ostaje privržena politici vojne neutralnosti, te BiH čije približavanje NATO Alijansi opstruiraju političari iz Republike Srpske.



Vojnopolitički analitičari smatraju da će dvije činjenice presudno utjecati na promjenu stava Srbije prema članstvu u Nato paktu - bez članstva u NATO Srbija će teško postati članica EU, a ostaće i bez zaštite u slučaju ozbiljnijeg sukoba u regionu.





