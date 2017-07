Prema gruboj procjeni, požarima koji su već 27 sati aktivni na potezu od Omiša do Splita progutano je 4500 hektara guste borove šume, makije, trave, niskog raslinja i maslinika, a vatrogasci su tijekom ponedjeljka zaprimili više od 5000 poziva uznemirenih građana, doznaje se u Županijskom vatrogasno-operativnom centru Split.

Foto: Cropix

Situacija s požarom u Splitu više nije alarmantna kakva je bila sinoć jer je grad obranjen još u 23 sata u ponedjeljak, no još uvijek gori u Srinjinama i Žrnovnici, a najgore je tijekom noći bilo u Podstrani i Strožancu kojima je vjetar "prebacio" nove plamene jezike u kojima je izgorjelo nekoliko kuća.



Vatrogasci su zbog siline vatre u Podstrani i Strožancu do 3,30 sati gasili isključivo obiteljske kuće i gospodarske objekte, dok se u Žrnovnici situacija tijekom noći malo smirila.



Stanovnici noć provode na cesti u borbi s vatrom, a izuzetno je dobro došla pomoć 28 vatrogasaca iz Karlovca sa sedam vozila. Trenutno gase vatru kod škole u Podstrani.



U Županijskom vatrogasno-operativnom centru Split doznaje se da je izgorjelo nekoliko kuća i da će broj izgorjelih objekata biti veliki, ali vjeruju da neće biti smrtno nastradalih osoba.



"Do sada je izgorjelo oko 4500 hektara borove šume, niskog raslinja, trave, makije i maslinika. Tijekom 24 sata primili smo više od 5000 tisuća poziva. Od 3,30 sati stanje na požarištu malo se smirilo jer nam se smilovao vjetar", kažu u Centru.



Ističu kako su im puno pomogle kolege vatrogasci koji su stigli u pomoć iz Primorsko-goranske, Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Dubrovačko-neretvanske županije i Zagreba, a tu su i hrvatski vojnici.



"Ne znamo kako će se sve dalje odvijati. Za sada je stanje nešto bolje, ali s vjetrom se nikada ne zna. Ovo je kataklizma, u svojih 36 godina staža nikada nisam imao gori požar. Čini se kako ćemo ga gasiti danima", izjavio je Hini dežurni vatrogasac.



Nešto poslije ponoći put Splita se iz ostatka Hrvatske uputilo 250 vatrogasaca s 50 vozila, a konvoj od 30 vozila krenuo je iz Zagreba. To bi uvelike trebalo pomoći da umorni i hrabri dalmatinski vatrogasci, koji se bore s vatrom već tri dana u kontinuitetu, konačno malo predahnu. Borba za Dalmaciju se nastavlja.





(FENA)