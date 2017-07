Hrvatski premijer Andrej Plenković u utorak je, nakon što je u Splitu predsjedavao sjednicom županijskog Kriznog stožera sazvanog zbog požara, izjavio kako je požar na splitskom području u najvećoj mjeri pod kontrolom, istaknuvši kako je sustav jako dobro funkcionirao.

Andrej Plenković / 24sata.info

"Sada, 30-tak i nešto sati nakon početka požara, on je prema informacijama koje smo dobili od Dražena Glavine, zapovjednika vatrogasnih jedinica u Splitsko-dalmatinskoj županiji, u najvećoj mjeri pod kontrolom. Za razliku od loših vremenskih uvjeta koji su bili jučer, zahvaljujući potpori kanadera, airtractora i helikoptera Hrvatske vojske, koji su aktivni, požar se gasi i lokalizira", rekao je Plenković novinarima.



Zahvalio je vatrogascima, pripadnicima Hrvatske vojske, policiji, Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje, pripadnicima 4. gardijske brigade, navijačke skupine Torcida, svima koji su se našli u situaciji da žele pomoći u lokaliziranju ovoga požara, javila je Hina.



"Mislim da je odrađen sjajan posao", poručio je hrvatski premijer i naglasio kako je sustav obrane od požara jako dobro funkcionirao, vatrogasci, gradske i županijske službe, vojska, građani.



"Sve je rađeno u koordinaciji", rekao je Plenković te opovrgnuo konstataciju jednog novinara kako je dojam da je situacija bila kaotična.



"Razlučio bih dojmove i impresije u ovom internetskom vremenu trenutne komunikacije i ne nužno baratanja sa svim informacijama. Sustav je reagirao upravo onako kako treba reagirati", istaknuo je Plenković. Ustvrdio je kako nije bilo nikakve stihije te ponovio kako je dobro da svi koji žele pomognu u gašenju požara, ali i napomenuo da njihov angažman treba biti u okviru koordiniranih precizno vođenih aktivnosti onih koji su za to nadležni.



"Jako je važno da kod gašenja požara, i unatoč dobroj volji onih koji bi pridonijeli, ne dođe do određene kaotične situacije pa onda oni koji nisu u sustavu zapovijedanja i potpune informacije, možda imaju dojam malo drukčiji nego što stvarno jest", rekao je Plenković.



Izvijestio je kako je u požaru na splitskom području izgorjelo desetak kuća i objekata, uglavnom nenaseljenih, te dodao kako će župan i čelnici lokalnih jedinica prikupiti sve informacije o materijalnoj šteti te, ukoliko dođe do takve procjene, proglasiti elementarnu nepogodu, "a Vlada će ili iz sredstava koja su već alocirana ili iz proračunske zalihe naći sredstva kako bi sanirali tu štetu".





(FENA)