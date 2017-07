Ministar odbrane Hrvatske Damir Krstičević podnio je ostavku. Nakon kritika predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović koja je rekla kako je vojska mogla biti i ranije poslana na požarište, ministar Krstičević rekao je za hrvatski Jutarnji kako je podnio neopozivu ostavku.

Damir Krstičević

"Nudim mandat na raspolaganje ili me premijer Andrej Plenković i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović mogu odmah smijeniti ukoliko se pokaže da vojne snage nisu na vrijeme i kvalitetno reagirale na požar", rekao je ministar odbrane Damir Krstičević Jutarnjem povodom kritika predsjednice iz Salzburga da je vojska trebala ranije stići na opožareni teren.



Kasnije je saopćio da podnosi neopozivu ostavku.



"Poznato je kako sistem zapovijedanja funkcionira. Zahtjev za angažman Hrvatske vojske daje glavni vatrogasni zapovjednik, a ja ni do ovog trenutka nisam dobio nikakav službeni zahtjev. U ovom trenutku na terenu je 200 vojnika i još 500 u pripravnosti, a naši vojnici već su 'izginuli' u gašenju", kazao je Krstičević.



Podsjećamo, hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u Salzburgu je kazala kako smatra da je vojsku trebalo poslati ranije na požarište.



"Zahvalna sam svima koji su se uključili u borbu protiv požara. Bura je otežala gašenje jer kanaderi nisu mogli poletjeti. Sinoć sam razgovarala s gradonačelnikom Splita i on je izrazio nezadovoljstvo komunikacijom i koordinacijom između službi. Upravo odlazim u Split i idem na sastanak s Kriznim stožerom. Razgovarat ću s njima i vidjeti koji su bili problemi. Mislim da iz ovoga možemo izvući pouku. Ne možemo funkcionirati pojedinačno, već u sinergiji, treba nam koordinacija", kazala je predsjednica Hrvatske.



Dodala je da je vojska mogla izaći i ranije iako nisu opremljeni i obučeni kao vatrogasci, ali da je u ovom slučaju vatrena stihija bila prejaka i da misli da je trebalo poslati vojsku ranije.







(24sata.info)