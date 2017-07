Dok je požar na poluotoku Luštica uglavnom stavljen pod kontrolu, vatra koja je u utorak ujutro izbila na brdu Obosniku, također u tivatskoj općini, spustila se prema Krašićima i došla u neposrednu blizinu velikog vikendaškog naselja, na svega 300 do 400 metara od kuća.

Foto: RSE

Gori u nepristupačnom terenu u šumi, cijelom dužinom od vrha brda Obosnik do gotovo morske linije i s tla ga je gotovo nemoguće ugasiti, navodi Hina.



Sve raspoložive snage su na terenu i brane naselje od vatre, a kako javljaju iz tivatske Službe zaštite i spašavanja počeli su djelovati i protupožarni zrakoplovi MUP-a Crne Gore.



Na Obosniku se nalaze objekti vojne komunikacijske službe, radarski sustavi, odašiljači i antenski sustavi, policijski i vatrogasni repetitori.



S pozornošću se prati razvoj meteorološke situacije, odnosno stanje s vjetrom koji uvelike može olakšati ili otežati gašenje.



Put od Krašića preko Zabrđa do Rosa bio je u jednom trenutku zatvoren za promet.



U poslijepodnevnim satima očekuje se međunarodna pomoć koju je u ponedjeljak zatražila crnogorska vlada.



Neslužbeno se doznaje da bi u zračnu luku Tivat uskoro trebao stići prvi zrakoplov s pomoći iz inozemstva.



"Vijesti" saznaju da se ne radi o kanaderu ili bilo kakvom sličnom zrakoplovu za gašenje požara iz zraka, već o običnom vojnom transportnom avionu koji će donijeti pomoć u pumpama, agregatima, crijevima i ostaloj opremi za gašenje požara.



Požar na poluotoku Luštica, koji je izbio u ponedjeljak, sada je pod kontrolom, rečeno je iz tivatske Službe zaštite i spašavanja.



Požarišta su i dalje aktivna, međutim gašenje vatre umnogome olakšava i to što je vjetar znatno oslabio.



"U gašenju požara pomaže Vojska Crne Gore. Nijedan objekt za sada nije ugrožen", rekao je za crnogorske medije zapovjednik Službe zaštite i spašavanja Tivat Zoran Barbić.



Požari na Rosama i rtu Veslo su pod kontrolom.





(FENA)