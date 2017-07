Premijer Srbije Ana Brnabić izjavila je, u intervjuu za CNN, da je vlada Srbije prosrpska - da nije ni proamerička ni proruska - te da je duboko posvećena poboljšanju života građana Srbije.

Ana Brnabić / 24sata.info

"Moja vlada je potpuni kontinuitet prethodne vlade premijera Aleksandra Vučića, imali smo veliki uspeh u prethodne tri godine, punu fiskalnu konsolidaciju, prije toga smo bili tri mjeseca pred bankrotstvom, a sad imamo punu makroekonomsku stabilnost", rekla je ona.



Ona je dodala i da je Srbija duboko posvećena pristupanju Evropskoj uniji i da je to jasno svim partnerima Srbije, uključujući i Rusiju.



"Ne bih rekla da je Srbija konzervativna i homofobična, vjerujem da imam veliku podršku ljudi u Srbiji", dodala je Brnabićeva.



"To nova vlada jasno kaže svojim partnerima u EU, svojim građanima, svim svojim partnerima uključujući i Rusiju. Rusija je veliko tržište za nas, veliki trgovinski partner za Srbiju", rekla je ona.



Kako je dodala, Srbi su nesumnjivo istorijski, vjerski, tradicionalno bliski sa Rusijom.



"Srbiji trebaju nova radna mjesta, nove kompanije", rekla je ona i dodala da se nada rastu BDP od 3 odsto ove godine, a 2018. rastu od 3,5 odsto.



"Treba da budemo odgovorni prema svim građanima i održavamo naše veze prema Rusiji. To je važan izvor našeg rasta", rekla je Brnabić.





(24sata.info)