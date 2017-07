Predsjednik hrvatske Vlade Andrej Plenković kazao je u četvrtak da je zakonom o izvanrednoj upravi spriječen stečaj Agrokora, kao i lančana reakcija na hrvatsko gospodarstvo te da su u posljednja tri mjeseca stvoreni preduvjeti za proces restrukturiranja tog koncerna.

Andrej Plenković / 24sata.info

Plenković je kazao je kako je jutros Vlada primila pismeno izvješće izvanrednog povjerenika Agrokora Ante Ramljaka te kako se s njime razgovaralo o analizi prva tri mjeseca rada izvanredne uprave.



"Stav koji možemo zajednički koncipirati je da je Vlada napravila ono što je u tom trenutku bilo najbolje za gospodarsku stabilnost Hrvatske, za stabilnost našeg financijskog sustava, da je donošenjem zakona o izvanrednoj upravi spriječen eventualni stečaj kompanije, lančanih reakcija na hrvatsko gospodarstvo, na dobavljače, na radna mjesta", kazao je Plenković na početku rasprave o izvješću o primjeni Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku.



Poručio je da se u nešto više od tri mjeseca uspjelo stabilizirati stanje u kompaniji, isplatiti plaće, zadržati radna mjesta, konsolidirati poslovanje, steći preduvjete da vjerovnici daju novu, svježu likvidnost u dva navrata.



Istaknuo je i uvjerenje da će prva tri mjeseca, tijekom kojih su angažirani međunarodni pravni savjetnici, savjetnici za poslovno i financijsko restrukturiranje i revizori "biti dobar preduvjet za sam proces restrukturiranja, koje će uslijediti u vremenu pred nama, gdje će se koncentrirati na maloprodaju kao jedan od temeljnih elemenata poslovanja, na prehrambene kompanije i poljoprivrednu proizvodnju, koja također čini veliki dio aktivnosti".



Dodao je i to da nadležne državne institucije, odnosno pravosudna tijela provode svoje aktivnosti i da će i taj proces "kroz određeno vrijeme izgledno rezultirati nekim konkretnim rezultatima, ali to nije na Vladi komentira".



Ramljak: Vrijeme i turistička sezona idu nam na ruku



Na izlasku iz Vlade izvanredni povjerenik za Agrokor Ante Ramljak rekao je kako koncernu vrijeme i turistička sezona idu na ruku, da je rast prehrambenih kompanija značajan te Konzum čeka dodatno restrukturiranje.



Na upit novinara što čeka Agrokor u idućem razdoblju, Ramljak je izjavio kako će koncern ići putem restrukturiranja te da je fokus na profitabilnosti.



"Mislim da smo na dobrom putu. Uvelike nam pomaže i vrijeme i turistička sezona, idu nam na ruku, rast prehrambenih kompanija je značajan, pogotovo Jamnice i Leda. U tom dijelu vidimo pozitivne pomake. Konzum čeka dodatno restrukturiranje", izjavio je i dodao da očekuje da će do kraja godine Konzum biti na pozitivnoj nuli.



Upitan kako gleda na kritike roll-up modela kreditiranja Agrokora, posebice kritike Goranka Fižulića, Ramljak je rekao da postoji odluka Trgovačkog suda kako je taj model sukladan zakonu te kako ni on, ni Goranko Fižulić nisu pozvani da tumače zakon.



"Više od 20-tak banaka sudjeluje u tom kreditu, mislim da svaka od tih banaka ima jako dobre pravne savjetnike i da su oni dali procjene oko toga, a zašto Sberbanka ne sudjeluje morat ćete njih pitati", kazao je Ramljak.



Dodao je i kako još nije odlučeno koje će se kompanije u sastavu Agrokora prodavati u sklopu restrukturiranja i kako za sada ne može reći koliki će na kraju biti otpis dugova.







(FENA)