Hrvatski ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izvijestio je u četvrtak na sjednici Vlade da je broj požara u prvih šest mjeseci, odnosno do 15. srpnja ove godine, tri puta veći od njihovog broja tijekom cijele prošle godine, čemu su pogodovali, istaknuo je, iznimno loši vremenski uslovi.

Foto: 24sata.info

Prema raspoloživim informacijama, u sedam hrvatskih priobalnih županija do 15. srpnja zabilježeno je 642 požara, dok je u cijeloj 2016. godini taj broj iznosio 214, navodi Hina.



Karakteristično za dosadašnji tijek protupožarne sezone, rekao je ministar unutarnjih poslova, da su požari u lipnju i prvoj polovici srpnja prouzročeni zbog vrlo nepovoljnih vremenskih prilika, dugih sušnih razdoblja i manjka oborina te u više navrata razdoblja s izrazito jakim vjetrom što je, naglasio je, otežavalo gašenje zemaljskim i zračnim protupožarnim snagama.



Požarno su najopeterečenije bile Zadarska, Šibensko-kninska te posebice Splitsko-dalmatinska županija.



Mijenjanje zračnih struja kod Splita pogodovalo je širenju požara koji je izbio 27. srpnja u noći oko jedan sat, a do danas je u njegovom gašenju angažiran 801 vatrogasac, 162 vozila vatrogasne zajednice i to domicilnih vatrogasca, dislociranih snaga s kopna kao i pripadnici devet vatrogasnih zajednica županija.



U gašenju su angažirani i pripadnici MUP-a njih više od 400, Oružanih snaga, HGSS-a, Hitne službe, kao i zračne snage Oružanih snaga RH.



"Možemo reći da, usprkos izrazitoj složenosti zbog istovremene pojave više požara na otvorenom prostoru, kao i otežanog gašenja zbog jakog vjetra, izrazitim zalaganjem i ulaganjem velikih napora svih vatrogasaca, stanovništva, zajedno sa snagama MUP-a i ostalim službama, spriječile su se veće štete od trenutno nastalih", ocijenio je .



Naveo je da preliminarno izvješće PU Splitsko-dalmatinske, pokazuje da su u potpunosti izgorjele tri nastanjene kuće i djelomično njih 33. Također, u potpunosti je izgorjelo 13 nenastanjenih kuća, a djelomično jedna, 18 osobnih automobila u potpunosti i četiri djelomično, četiri teretna automobila u potpunosti i djelomično jedan, 11 maslinika, dva plastenika u potpunosti i jedan djelomično te jedan staklenik u potpunosti.



Temeljem provedene istrage može se isključiti mogućnost nastanka požara uslijed kvara na dalekovodima, rekao je ministar Božinović dodajući da je uzrok "otvoreni plamen ili žar".



"Slijedi kriminalističko istraživanje kako bi se otkrio eventualni počinitelj, odnosno pravi uzrok požara", dodao je.





(FENA)