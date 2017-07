Predsjednik Kosova Hashim Thaci izjavio je danas da će oružane snage Kosova biti formirane u postupku koordiniranom s NATO i drugim relevantnim međunarodnim faktorima, te da će više od 10 posto vojske činiti pripadnici srpske zajednice.

Hashim Thaci / 24sata.info

"To je dio naših svakodnevnih ciljeva i nitko neće moći i niti će mu biti dozvoljeno da uloži veto na ovaj proces", rekao je Thaci, ocijenivši da je proces formiranja oružanih snaga nezaustavljiv.



On je za agenciju Tanjug rekao kako na taj proces "ne treba gledati s predrasudama", te da će oružane snage Kosova biti formirane prema NATO standardima, kao multietničke i s ciljem integracija u euroatlantske strukture.



"Formiranje oružanih snaga je naše ustavno i zakonsko pravo, a više od 10 posto vojske bit će pripadnici srpske zajednice", rekao je Thaci.



Komentirajući burno protivljenje kosovskih Srba najavama o formiranju oružanih snaga Kosova, Thaci je u razgovoru za agenciju Tanjug rekao kako formiranje vojske Kosova nije upereno protiv srpske zajednice.



Thaci je ustvrdio da će oružane snage pripadati i Albancima, Srbima, Crnogorcima, Turcima, Bošnjacima i svim zajednicama na Kosovu.



"Prije nekoliko dana sudjelovao sam na ceremoniji prisege novaka pri stupanju u redove sigurnosnih snaga Kosova (BSK) 61 srpskog kadeta. Sastao sam se i s njihovim obiteljima, koje su bile uzbuđene što su njihovi sinovi i kćeri postali dio BSK-a. To je njihova vojska, njihov osjećaj, njihova pripadnost, njihova budućnost", rekao je Thaci.



Prigodom šeste obljetnice proglašenja neovosnosti Kosova, kada je 17. veljače 2014. održan mimohod pripadnika Sigurnosnih snaga Kosova (BSK), Thaci je, tada kao kosovski premijer, najavio da će "BSK dogodine postati Oružane snage Kosova".



U međuvremenu, Beograd je više puta izrazio zabrinutost zbog najava o formiranju OS Kosova, među ostalim i stupanjem na dužnost nove američke administracije u siječnju ove godine i najava da se politika potpore Washingtona Kosovu neće mijenjati.



Novi ministar obrane SAD James Mattis tada je poručio da Kosovo treba formirati svoju vojsku, uz uvjerenje da će Srbija priznati neovisnost Kosova prije nego postane članicom EU.





(FENA)