Dubrovačko Gradsko vijeće izglasalo je danas izmjene Odluke o organizaciji i načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Dubrovniku, po kojima će tokom ljetnog režima sat vremena parkinga u nultoj zoni nadomak historijske jezgre poskupjeti sa 40 kuna (oko 10,5 KM) na 75 kuna (oko 20 KM).

Foto: Dubrovacki.hr

"Potrebno je redefinirati cijenu postojeće satne karte, višesatne karte u punom trajanju te dnevne karte na način da u ljetnom razdoblju od 1. maja do 31. oktobra cijena satne karte umjesto dosadašnjih 40 kuna iznosi 75 kuna, višesatne u punom trajanju umjesto dosadašnjih 800 kuna sada 1500 kuna te dnevne karte umjesto 800 kuna iznosi 1.500 kuna", navodi se u odluci.



Usvajanjem odluke doći će i do izmjena u zimskom režimu, pa će tako od 1. novembra do 30. aprila sat parkiranja koštati 40 umjesto 20 kuna, a višesatna u punom trajanju i dnevna koštale bi 800 umjesto 400 kuna.



Dubrovački gradonačelnik Mato Franković rekao je kako vjeruje da je cijena ovog parkinga primjerena za njegovu lokaciju.



"Onaj ko se želi parkirati ovdje nadomak Straduna platit će tih 75 kuna. Naši sugrađani imaju mogućnost kupovine mjesečnih pretplatnih karata po cijeni od 60 kuna ovisno o zoni", kazao je i dodao kako su se na tu opciju odlučili brojni Dubrovčani.



Inače, sedmična karta za drugu parkirnu zonu, odnosno parking oko historijske jezgre Dubrovnika za ljetno razdoblje od 1. maja do 31. oktobra košta 1.500 kuna (blizu 400 KM), dok u zimskom razdoblju odnosno od 1. novembra do 30. aprila iznosi 300 kuna (80 KM). Mjesečna karta košta 4.000 kuna (1.050 KM) ljeti, te 800 kuna (210 KM) zimi, dok za godišnju kartu za drugu zonu treba izdvojiti 14.000 kuna (3.700 KM). Cijena parkinga izvan turističke sezone oko historijske jezgre Dubrovnika iznosi deset kuna (oko 2,60 KM) po satu.



Inače, u Dubrovniku postoji pet parkirnih zona, nulta, poslovna, druga, treća te izvanulično parkiralište Gradac koje je rezervirano za korisnike povlaštenih pretplatnih karata, na koje imaju pravo stanovnici Dubrovnika i okolnih općina.



Izmjene odluke stupaju na snagu osam dana od objave u Službenom glasniku Grada Dubrovnika.





(FENA)