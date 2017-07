Izvanredni povjerenik za Agrokor Ante Ramljak izjavio je u utorak u TV emisiji RTL Danas, kako će izvanredna revizija u Agrokoru iznjedriti drastična iznenađenja u smislu ispravaka vrijednosti.

Ante Ramljak / 24sata.info

Na pitanje voditelja što je do sada otkrila revizija i mogu li se očekivati iznenađenja te hoće li ona biti drastična, odgovorio je potvrdno.



"Revizija će biti izdana sredinom devetog mjeseca, konsolidirani izvještaj. Sada počinjemo s prvim izvještajima pojedinačnih kompanija, a tu će biti dosta iznenađenja i to drastičnih, u smislu jako puno ispravaka vrijednosti", rekao je Ramljak.



Što se tiče slučaja tvrtke Nexus ulaganja koja je prošle godine dala Agrokoru kratkoročni kredit od gotovo 40 milijuna kuna, a potom zbog kolapsa koncerna ostala bez mogućnosti brze naplate pri čemu je i HBOR izgubio dio novca, Ramljak je rekao da je imao informaciju o tome te da je bilo "pitanje vremena" kad će se to iskomunicirati.



"Znali smo za tu informaciju u samom početku kada je krenuo postupak. Bilo je pitanje vremena kada će biti iskomunicirano s institucijama s kojima je trebalo. Ono što je važno je to što je u trenutku kada je otvoren postupak, Agrokorov dug prema Nexusu tretiran u skladu sa svim ostalim dugovima", rekao je Ramljak.



Na pitanje ima li još sličnih slučajeva da je država kreditirala Agrokor, podsjetio je na HBOR-ov kredit iz prosinca prošle godine.



Kazao je i da je danas optimističniji nego kad je u travnju započeo angažman u Agrokoru.



Upitan tko će biti vlasnik Agrokora, odgovorio je da je formalni vlasnik još uvijek Ivica Todorić, ali da ne treba zaboraviti instrumente financiranja gdje su založene dionice investitorima. Kad se bude radila nagodba i kad se dio zaduženja bude vraćao kreditorima, on će se vraćati kao oblik vlasništva, dodao je.



U pogledu zadnjih istupa Ivice Todorića u kojima je on preporučio zadržavanje Agrokora u obliku u kakvom ga je on ostavio, ocijenio je kako je smisao tih istupa opravdanje onoga što se dogodilo i da je Todorić "zadnja osoba koja bi trebala dijeliti savjete".



(FENA)