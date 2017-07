Srbijanski šef diplomacije i prvi potpredsjednik vlade Ivica Dačić ocijenio je danas da bi rezultat dijaloga o Kosovu mogao biti dogovor o trajnom razgraničenju i uspostavi posebnog statusa za srpsku baštinu na Kosovu.

Dačić je u autorskom tekstu za list Blic najavio da će s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, koji je i pokrenuo pitanje unutrašnjeg dijaloga o Kosovu, provjeriti mogućnost razgraničenja na tom teritoriju.



"U dogovoru Srba i Albanaca to je jedino moguće trajno kompromisno rešenje, uz poseban status za naše crkve i manastire i uz Zajednicu srpskih općina na jugu Kosova. Ako se ispostavi da je to nemoguće, ili da je neprihvatljivo, neću biti nesretan nego ću probati dati doprinos u pronalaženju trajnog i realnog rešenja", rekao je Dačić u povodu poziva predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na unutarnji dijalog o Kosovu.



Dačić vjeruje da bi taj dijalog o Kosovu mogao dati "i odgovor na pitanje koliko smo zreli" i kaže da je Kosovo "naša vrijednost, ali samo u onoj meri u kojoj se i sami prema njemu tako ponašamo".



U tekstu koji objavljuje današnji Blic Dačić naglašava da samo Srbi i Srbija određuju vrijednost i važnost Kosova "uz samo jedan uvjet, uvjet svih uvjeta naše budućnosti" - a to je da se izbjegnu sukobi.



Podršku unutarnjem dijalogu koji je inicirao Vučić dao je i ministar ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajijć, naglasivši da je stanje zamrznutog konflikta na Kosovu protiv interesa Srbije.



"Stanje zamrznutog konflikta koje nude mnoge političke stranke u Srbiji je apsolutno protiv interesa Srbije. Vreme ovde ne radi niti za Srbiju, a još manje za Srbe na Kosovu, jer je Srba na Kosovu sve manje", rekao je za RTS Ljajić ocijenivši kako je upravo zahvaljujući ljudima koji su ostali na Kosovu "Srbija u poziciji da legitimno pregovara i brani svoje državne i nacionalne interese".



Inicijativa Vučića za unutarnji dijalog o Kosovu potaknula je različita reagiranja - od potpore koju dobija među istomišljenicima i koalicijskim partnerima, do primjedbi da kao šef države želi podijeliti odgovornost za ono što je u pogledu promjena Ustava i rješavanja kosovskog problema obećao Zapadu.



Vučićeva ideja u Prištini se vidi kao korak u napuštanju "zablude da je Kosovo u Srbiji" i mogućnost da se dođe do "povijesnog sporazuma".

