Zaječarska policija uhapsila je mladića iz okolnog sela L. L. (20) zbog sumnje da je svoju komšinicu A. L. (19)

Kako su objavili "Blic" i "Večernje novosti", A. L. na tijelu ima više od 30 ugriza.



"Blic" saznaje da je osumnjičeni presreo svoju komšinicu A. L. i uvukao je u svoju kuću. Počeo je da je bije, cijepa odjeću, prijeti i na kraju ju je silovao.



U toku mučkog silovanja, krvnički je izujedao djevojku po licu, butinama, stomaku, uz to je sve vrijeme udarajući.



Nakon silovanja, on je svoju komšinicu pustio da ide kući, ali joj je zapretio da će je ubiti ako nešto kaže.



Međutim, djevojka, sva pretučena, izujedana, iscjepane odjeće i raščupane kose, odmah je privukla pažnju ukućana koji su je odmah odveli u zaječarsku bolnicu.



Prilikom ginekološkog pregleda utvrđeno je da je djevojka nemilosrdno silovana.



Odmah je obaviještena policija, čije su patrole pošle u potragu za L.L. Međutim, silovatelj je pobjegao iz sela i krio se u jednom praznom stanu u Zaječaru, navode "Novosti".



Operativnim radom, međutim, policija je u tom stanu pronašla i lišila slobode L. L. On je priznao da je imao odnos sa A.L. Branio se, međutim, da je ona pristala na to. Protiv njega je podnijeta prijava zbog silovanja i određen dvodnevni pritvor.

