Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da želi, u vezi Kosova, da krene novim putem i da, iako Srbi za to još nisu spremni, neće popuštati.

Arhiv / 24sata.info

„Lako je reći - idite i borite se za Kosovo. Međutim to nas je uvijek vodilo u rat. Želim da krenem novim putem - za Srbiju. Želim da otvoreno i fer razgovaramo o rješenju kosovskog konflikta. Iako Srbi za to još nisu spremni, neću popustiti, jer će ta debata za sve nas imati ljekovito dejstvo, bez obzira da li ćemo postići dobar rezultat ili neuspjeh“, objasnio je Vučić u intervjuu švajcarskom dnevniku „Blik“.



Predsjednik Srbije je podvukao da će, ako obje strane ne budu spremne da nešto izgube, konflikt vječno trajati, a to škodi objema stranama.



Podsjećajući da je bio najmlađi poslanik, nakon toga najmlađi ministar i premijer i sada najmlađi predsjednik, ocijenio je da je najbolji čovjek za taj zadatak jer nema više nikakvih ličnih ambicija. Istakao je da bi bilo bolje danas pronaći rješenje nego za 100 godina, jer se jednom konflikt mora riješiti, a Srbija je spremna na postizanje kompromisa.



„Znam da Albanci i Srbi u Švajcarskoj žive mirno i čak i kao dobri prijatelji, baš to mora da nam pođe za rukom i u domovini“, ukazao je Vučić.



Na konstataciju da je u Briselu tražio jasan vremenski okvir za pristupanje EU Vučić je rekao da je znao da to ne može dobiti, a razlozi su Kosovo i odnosi sa Rusijom.



„Sve dugo, što se iznosi protiv nas, služi samo vršenju pritiska u vezi ova dva pitanja“, uvjeren je on.



Na pitanje da li se to odnosi i na kritike vezane za nedostatak slobode štampe i nezavisnosti pravosuđa, Vučić je odgovorio da nije isključivo to, dodajući da postoje problemi u srpskom pravosuđu, ali ne zbog nedostatka nezavisnosti, već zbog neefikasnosti pravosuđa.



Kada je riječ o izjavi premijerke Ane Brnabić, da se Srbija već odlučila između Rusije i EU, Vučić je kazao da ne zna da li je to rekla, ali da je Srbija odavno donijela svoju odluku, a ona nas vodi u EU.



„Međutim još nismo članica i moj zadatak je da njegujemo što bolje odnose sa Rusijom“, objasnio je on.



Ukazao je da Srbija nikada nije priznala Krim kao dio Rusije i da u tim odnosima Ukrajina nije centralna tema, već vojna saradnja sa Rusima, "pri čemu imamo četiri puta više vojnih vježbi sa NATO ili američkom vojskom nego sa ruskom".



Kada je riječ o izbjeglicama Vučić je kazao da je danas stanje u Srbiji mnogo bolje, dodajući da Srbija nikada nije bila ta koja se glasno žalila čak i kada je najveći broj izbjeglica prolazio kroz zemlju.



„Mi znamo šta znače izbjeglice. Tokom rata u Jugoslaviji 30 pripadnika moje porodice je pobjeglo u Srbiju“, kazao je srpski predsjednik. On je najavio da će se Srbija, bude li se ponovio izbjeglički talas iz 2015.isto ponašati, i zasigurno neće podizati ograde.



Odbacio je da namjerava da u zemlji uvede diktaturu i autoritarno vlada, istakavši da je u demokratiji treba prihvatati i poraze, što je on, kako je dodao, uvijek činio.



Upitan koliko namjerava da ostane na vlasti rekao je da nema sumnje da bi i na sljedećim izborima pobijedio, ali da se možda neće kandidovati.



„U narednih pet godina imamo dosta posla, a onda nastupa vrijeme da neko drugi preuzme taj posao. Onda možete svi, koji ste skeptični, reći da ste pogriješili“, poručio je Vučić.



Na opasku da u BiH ne vjeruju da je čovjek pomirenja, rekao je da je, prema istraživanjima u toj zemlji, pored Vladimira Putina najomiljeniji strani političar, kao i da ne krije svoju prošlost.



„Ne stidim se da kažem da sam se promijenio. Samo se magarci ne mijenjaju. Ponosan sam da to svakog dana pokazujem i da mi građani vjeruju“, objasnio je Vučić. Dodao je da ne može da kaže da se stidi, ali da analizira svoje greške, i da je i dalje ponosan Srbin, ali da danas zna da se život ne sastoji od toga da posjedujete neki kamen, već da treba poboljšati svakodnevnicu građana.

(Tanjug)