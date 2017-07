Još se uvijek ne zna tačan uzrok smrti 13-godišnjeg Luke Milinkovića iz Novog Sada, sina poznatog svjetskog odbojkaša, koji je u subotu predvečer u uvali Mala Lozna u Postirama na Braču s maskom za ronjenje na glavi pronađen mrtav u moru.

Foto: 24sata.info

Iako nema elemenata kaznenog djela događaj je preuzelo Županijsko državno odvjetništvo koje čeka nalaz obdukcije s Odjela patologije KBC Split.



Dječak je pronađen mrtav u 19,10 sati kada su kupači u moru primijetili njegovo nepokretno tijelo. U blizini se našao liječnik iz Velike Britanije i medicinska sestra koji su dječaka reanimirali sve do dolaska Hitne medicinske pomoći, no nažalost nije mu bilo spasa.



Dječak se na Braču nalazio na godišnjem odmoru sa svojom starijom sestrom i majkom Jelenom, dok mu je otac Marcos za to vrijeme bio u Argentini.



Njegov otac Marcos Milinkovic (45) slavni je odbojkaš, porijeklom je iz Srbije, a rođen i odrastao u Argentini gdje je bio odbojkaška legenda.



Igrao je odbojku za brojne slavne svjetske klubove i to one iz Argentine, Brazila, Italije i Grčke, a najpoznatiji među njima su Olympiakos iz Atene i Sisley iz Trevisa.



Bio je šest puta najbolji igrač Argentine, a na Olimpijskim igrama je kao član argentinske reprezentacije sudjelovao 1996., 2000., te 2004. godine.



Oženjen je Jelenom, rođenom Novosađankom.



Kako se doznaje, nesretni Luka je bio zdrav dječak koji se aktivno bavio sportom, bio je član Odbojkaškog kluba Vojvodina.



Tijekom današnjeg dana Marcos Milinkovic bi trebao iz Argentine stići u Split.



