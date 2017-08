Zvanična Podgorica uz pompezne najave dočekuje američkog potpredsjednika Majkla Pensa. On će, očekivano, potvrditi strateško partnerstvo dvije države. Dolazak Pensa u Crnu Goru jasna je poruka Rusiji.

Foto: AA

U Podgorici polako sve staje. Boingom 757 stiže desna ruka Donalda Trampa – Majkl Pens, najviši američki zvaničnik koji posjećuje Crnu Goru od kada su dvije države, prije više od vijeka, uspostavile diplomatske odnose. Saobraćaj duž njegove rute biće zatvoren, a bezbjednosne mjere su na najvišem nivou.



Pens dolazi na poziv premijera Duška Markovića, kako bi učestvovao na samitu Jadranske povelje, koji će u srijedu okupiti predsjednike država ili vlada Crne Gore, Slovenije, Hrvatske, BiH, Albanije, Kosova, Srbije i Makedonije. Ipak, najprije će američki zvaničnik imati priliku da proba domaću kuhinju.



U Vladi Crne Gore na upit DW ne žele da otkriju koliko ljudi je angažovano na pripremi uoči Pensovog dolaska, ali priznaju da je riječ o najzahtjevnijem događaju do sada organizovanom u Crnoj Gori. Za pripreme su imali manje od dva mjeseca, s obzirom na to da je Marković pozvao Pensa u goste početkom juna, tokom boravka u Vašingtonu povodom prijema u NATO. Da li zbog, svima dobro poznatog, Trampovog guranja Markovića ili zaista želje da pozdravi novu članicu Alijanse, Pens je odmah prihvatio poziv.



Očekivane poruke



„Posjetu američkog potpredsjednika doživljavam kao izuzetno priznanje Crnoj Gori za vrijedne rezultate na planu političkog razvoja, ostvarene od referenduma do danas", kaže za DW Ivan Vuković, docent na Fakultetu političkih nauka u Podgorici.



Novinar dnevnog lista „Vijesti" Darvin Murić kaže da pred „posjetu vijeka" o kojoj će izvještavati nema profesionalnog adrenalina jer, kako kaže, teško da se u ova dva dana može čuti nešto novo. „Dobićemo samo one informacije koje nam protokol da. Ponoviće se poruke o Crnoj Gori kao savezniku SAD i NATO, Crnoj Gori na jasnom putu ka Zapadu. Možemo očekivati da će predstavnici vlasti maksimalno iskoristiti posjetu da Crnu Goru predstave javnosti kao demokratičniju nego što zapravo jeste," uvjeren je Murić.



Pogled ka Moskvi



Ono što sigurno neće biti izgovoreno, ali će jasno biti stavljeno do znanja – jeste poruka Rusiji. Pens u Crnu Goru dolazi iz Gruzije, a prethodno je u okviru svoje evropske ture, koja je počela 30. jula, posjetio Estoniju. „Cijela Pensova turneja se zapravo može tumačiti kao poruka Rusiji. Dovoljno je vidjeti da su mu u agendi Estonija, Gruzija i Crna Gora, države koje se pokušavaju izvući iz uticaja Rusije, države koje treba uvjeriti da su SAD uz njih," navodi Murić za DW.



Sa tim je saglasan i politikolog Vuković. „Pensova evropska turneja mogla bi se razumjeti i kao svojevrstan geopolitički manevar čiji je osnovni cilj da podsjeti zvaničnu Moskvu da prostor za njeno agresivno ponašanje na međunarodnom planu nije neograničen."



Ako se pročita Pensova izjava data Foks njuzu u Estoniji, ne mora se mnogo čitati „između redova". „'Amerika na prvom mjestu' ne znači 'Amerika sama'. Naša poruka baltičkim zemljama, moja poruka kada budem posjetio Gruziju i Crnu Goru biće ista – našim saveznicima ovdje u Istočnoj Evropi – mi smo uz vas," poručio je Pens.



Iz Vlade najavljuju da će se Pens u srijedu ujutru još jednom sresti sa premijerom Markovićem, nakon čega će se prvi put obratiti crnogorskim medijima. Nakon zvaničnih razgovora počeće Samit Jadranske povelje. Američko-jadransku povelju osnovale su 2003. godine Albanija, Hrvatska, Makedonija i SAD, kako bi se pomoglo državama koje teže da se pridruže NATO. Crna Gora i BiH su se zvanično pridružile Povelji 2008. godine, dok je Srbija dobila status posmatrača.







(DW)