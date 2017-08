Ministar inostranih poslova Ivica Dačić izjavio je, povodom odluke Hrvatske da poveća takse za kontrolu voća i povrća koje uvozi iz Srbije, da pred svako obilježavanje akcija "Bljesak" i "Oluja" Hrvatska vuče ekonomske i političke poteze koji ne odgovaraju dobrosusjedskim odnosima.

Ivica Dačić / 24sata.info

"Ovo nije prvi put da Hrvatska uvodi ovakve mjere, ona je početkom godine uvela i nova pravila za uvoz vina", rekao je Dačić za "RTS".



To je ekonomski dio problema jer Hrvatska godišnje uveze 280 miliona eura voća i povrća, a izveze 60 miliona, rekao je Dačić, a potom se osrvnuo na političke poruke koje šalje Hrvatska.



"Kad god se približavamo obilježavanju policijske operacije 'Bljesak' ili 'Oluja', uvijek imamo ovakve poteze Hrvatske. Prošle godine 8. aprila Hrvatska nije dala saglasnost na poglavlje 23, 22. jula je bila rehabilitacija Stepinca, 28. jula ukinuta presuda Branimiru Glavašu, sada 1. avgusta Hrvatska je uvela ove ekonomske mjere", podsjetio je Dačić.



On se osvrnuo i na koncert Thompsona u Slunju koji, kako je rekao, predstavlja još jednu provokaciju.



"To je sada marginalno u svemu ovome, ali on ima određenu političku poruku. Danas je jedan naučnik poslao pismo gdje kaže zašto Thompsom drži koncert u Slunju - pa zato što je toga dana 75 godina od spaljivalja 463 Srba, 1942. godine u crkvi, od čega je 149 djece mlađe od 13 godina", napomenuo je Dačić.



"To je ustvari rugalica - rugaju nam se u lice i kažu ništa nam ne smete ništa nam ne možete, mi smo članovi EU", protumačio je Dačić poteze Hrvatske i konstatovao da svako mora da se uzdrži od provokativnih poteza "ako želimo dobrosusjedske odnose".



Dačić je ocijenio da bi trebalo da "stalno bude neki samit i kako ne bi imali vremena da donose mjere kad se vrate sa samita".



On je poručio da je za regionalnu stabilnost, odbranu i bezbjednost potrebna politička volja lidera i da će u tome Srbija imati konstruktivu ulogu.







(24sata.info)