Ne smijemo skrštenih ruku promatrati iseljavanje iz Hrvatske, poručio je zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić u homiliji koju je pripremio za srijedu i misno slavlje u povodu 300. obljetnice oslobođenja Imotske krajine od Turaka, a koje nije mogao predvoditi zbog zdravstvenih problema.

Kardinal Josip Bozanić

"Ne smijemo to promatrati skrštenih ruku. Ne možemo ulaziti u osobne razloge seljenja pojedinih ljudi, ali valja priznati da jedan dio ljudi odlazi jer ne mogu naći zaposlenje", ističe kardinal Bozanić u homiliji, koju je Hini u četvrtak dostavila Splitsko-makarska nadbiskupija.



Upozorava kako su u današnje vrijeme sve vidljivija proturječja, često se prenaglašavaju ekonomske slobode, a stvarni uvjeti mnogima priječe da im pristupe, dok se mogućnosti za zapošljavanja istodobno smanjuju.



"Stoga je, da bi se otvarala nova radna mjesta, nužno promicati gospodarstvo koje pospješuje raznolikost proizvodnje i poduzetničku kreativnost. Pravi cilj društvenog razvoja uvijek bi morao biti taj da se ljudima omogući dostojanstven život putem rada. Papa Franjo izričito naglašava da nositelji vlasti imaju pravo i dužnost uvesti jasne i odlučne mjere za potporu malih proizvođača i raznolikost proizvodnje", tvrdi Bozanić.



Zadivljen je, kaže, solidarnošću hrvatskih građana koja se očituje i za ovoljetnih požara duž jadranske obale. "Našu Lijepu domovinu i danas treba voljeti i braniti te čuvati: i zemlju, i vode, i more. Uvijek moramo biti svjesni da se ljepota življenja ne može svesti samo na materijalne mogućnosti, na zaradu i posjedovanje", navodi u homiliji.



Za 2. kolovoza, kada je prije 300 godina Imotski oslobođen od Turaka, kaže kako je to dan koji se pamti. Podsjeća kako je Imotska krajina tada ostala granično područje, ali da usprkos tome granica nije uspjela razdijeliti narod koji je čuvao svijest o nacionalnom biću i svom kulturnom identitetu. "Ta svijest umije poštivati i čuvati granice država, ali i pronaći načina da one ne dijele, nego povezuju ljude u zajedništvo naroda i grade odnose u kojima se poštuje drugoga", navodi Bozanić.



Ta davna povijest, dodaje, iznova je ispričana i rasvijetljena novim ratovima 20. stoljeća, pa i Domovinskim ratom u kojemu se branila slobodna i suverena hrvatska država. "Mijenjaju se osvajači, a tragedije se ponavljaju. Svaki rat ostavlja rane na narodnome biću, kao i na narodnoj baštini i dobrima", ističe kardinal Bozanić u homiliji.



Programom proslave 300. obljetnice oslobođenja Imotskog od Turaka bilo je predviđeno da središnje misno slavlje predvodi kardinal Bozanić, ali zbog zdravstvenih problema nije u srijedu mogao doći u Imotski, pa je euharistijsko slavlje predvodio nadbiskup splitsko-makarski Marin Barišić.





