Srpska radikalna stranka (SRS) Vojislava Šešelja priopćila je u četvrtak da neće sudjelovati u dijalogu o Kosovu na koji je pozvao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i pozvala šefa države da objasni javnosti koji je to novi put za rješavanje kosovskog problema za koji Vučić tvrdi da Srbi nisu spremni.

Arhiv / 24sata.info

"Srpska radikalna stranka neće sudjelovati u Vučićevom dijalogu o Kosovu i Metohiji, a režimski mediji manipuliraju javnost kad kažu da srpski radikali nisu ponudili rješenje", navodi se u priopćenju SRS-a i poručuje da Vučić, kao predsjednik Srbije, "nema pravo ni ovlasti raditi bilo što na šta narod nije spreman", te da u svom mandatu treba djelovati onako kako mu Ustav dopušta.



"Srpska radikalna stranka zahtijeva od Aleksandra Vučića da objasni koji je to novi put za Srbiju koji je najavio, a za koji Srbi nisu spremni i od kojeg on neće odustati i neće popustiti", poručuju radikali u priopćenju objavljenom na svojoj internetskoj stranici.



Istodobno, SRS naglašava da je "Kosovo i Metohija 13 posto teritorija Republike Srbije, da je 58 posto nekretnina na Kosovu i Metohiji katastarski uknjiženo na Republiku Srbiju, a 27 posto je privatno vlasništvo Srba" i inzistira da pitanje Kosova treba zamrznuti.



"Srpska radikalna stranka odavno tvrdi da pitanje Kosova i Metohije treba zamrznuti, za rješavanje tražiti pomoć Ruske Federacije kao sile zaštitnice i vratiti rješavanje problema u Ujedinjene narode", naglašava se u priopćenju SRS-a.



Radikali poručuju kako "mediji ne bi trebali manipulirati da je odgađanje rješavanja ovog problema poziv na rat".



"Srpski radikali ne žele rat i upravo zato problem treba zamrznuti i pričekati bolje vrijeme za Srbiju", navodi se u priopćenju SRS-a.



Vučić je, pozivajući nedavno na unutarnji dijalog o Kosovu, rekao da je zajednički odgovor na sadašnje probleme "odlučujući za budućnost Srbije i srpskog naroda" jer pitanje odnosa prema Kosovu usporava Srbiju.



"Dok to ne riješimo, imat ćemo zamrznut konflikt i nikada se iz toga nećemo izvući", poručio je Vučić i pozvao sve čimbenike na društvenoj i političkoj sceni na otvoreni dijalog o Kosovu kako bi se bar pokušalo naći rješenje za "kosovski gordijski čvor".

(fena)