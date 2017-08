Državna ceremonija povodom Dana sjećanja na stradale i prognane Srbe u operaciji "Oluja", koju su prije 22 godine izvele hrvatska vojska i policija, održana je večeras u naselju Veternik u Novom Sadu, koje su mahom naselile izbjeglice iz Hrvatske.

Foto: AA

Predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, rekao je da je Srbija tokom “Oluje“ izgubila mnogo, ono što su "vrijedne krajiške ruke vijekovima gradile" i ljude koji su "ponosno nosili srpsko ime", ali da danas neće sukobe, već mir i budućnost i saradnju sa svima.



"Nećemo nikome dati da nas bilo kada ponižava... Nijednu više 'Oluju', nikakvu više 'Oluju' naš narod nije spreman da preživi. Srbija nigdje na srpskom etničkom prostoru neće dozvoliti sprovođenje takvih akcija protiv srpskog naroda", rekao je Vučić i dodao da Srbija nikome ne prijeti, ali da nikome neće dati da nekažnjeno ubija Srbe.



Vučić je rekao da politika koja je sprovela zločin 1995. godine mora biti osuđena i da se jedna savremena država ne smije temeljiti na ubijanju svojih građana.



On je rekao da su Srbi u Hrvatskoj danas svedeni na nivo "statističke greške" i da je od oko 1,3 miliona Srba, koliko ih je bilo pred Drugi svjetski rat, u Hrvatskoj danas ostalo oko 180.000.



"Kada krene proslava 4. avgusta, mahanje zastavama, samo treba pitati koji dio tog sedamdesetogodišnjeg procesa slavite", rekao je Vučić.



Rekao je i da su Krajišnici u Srbiju došli sa velikom ljubavlju u srcu i da je Krajišnicima Srbija "više od najskuplje riječi, više od života".



Predsjednik Republike Srpske, Milorad Dodik, ocijenio je da su Srbi danas obespravljena nacionalna manjina u zemljama u regionu.



"Srbi su obespravljena manjina, bore se za svoja prava, identitet, vjeru, postojanje kao da su na početku civilizacije. Od Slovenije do Makedonije, preko Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova vidimo stradanje naše nacionalne zajednice", rekao je Dodik i dodao da Srbi u Hrvatskoj ne smiju da izražavaju svoju nacionalnost i da govore svojim jezikom.



Dodik je kazao da je "Oluja" prijetila da pobije sve Srbe "do zadnjega, pod asistencijom međunarodne zajednice, koja je godinama osmišljavala projekte koji se mogu karakterisati kao antisrpski".



On je izrazio uvjerenje da će srpski narod u ovom vijeku biti zajedno.



"Kad kažem 'zajedno' to mislim u teritorijalnom i državnom smislu, mi smo ionako zajedno", rekao je Dodik.



Poglavar Srpske pravoslavne crkve (SPC) patrijarh Irinej ocijenio je da je progon i stradanje Srba u operaciji "Oluja" najtragičniji dan srpske historije.



"Događaj koji se desio 4. i 5. avgusta 1995. godine, svojom tragičnošću prevazilazi sve ostale tragične događaje naše historije i naroda. Prognan je naš narod sa svojih vijekovnih obitališta i ognjišta, od naroda i ljudi, s kojim su vijekovima živjeli zajedno i mnogo puta u historiji proživljavali zajednička stradanja i iskušenja i riješavali ih u bratskoj slozi i ljubavi", rekao je Irinej.



Patrijarh je rekao da se 1995. godine ostvarilo ono što je planirano 1941. godine – "jedan dio Srba pokrstiti, jedan prognati iz Hrvatske i jedan dio poubijati" i dodao da je stradanje Srba u "Oluji" tragedija hrišćana 20. vijeka.



"Strašna odluka. Da je odluka došla od nekog nehrišćanskog naroda, nekako bismo to mogli razumijeti, ali to je došlo od naroda hrišćanskog, koji govori gotovo istim jezikom kao i mi. Srpski narod je doživio tragediju, koja nije samo naša, to je tragedija hrišćanstva", rekao je poglavar SPC.



Patrijarh je rekao da Srbi moraju da oproste, jer su pravoslavni hrišćani, ali da ne smiju da zaborave, jer će se, ako zaborave, zločin ponoviti.



"Moramo da oprostimo i molimo se Bogu za ono što je njima najpotrebnije, a to je pokajanje. Ništa nam drugo ne preostaje nego da se molimo Bogu da nam podari mir i slogu, nama i drugim narodima, a sve drugo da prepustimo Bogu", rekao je Irinej.



Branka Maksimović, koja je u izbegličkoj koloni 1995. godine, kao osmogodišnje dijete došla u Srbiju, pozvala je da se ne zaborave ljudi iz te kolone.



"Vjerovala sam da će im historija oprostiti i ispraviti te greške. I dalje vjerujem u pravdu i srećnija djetinjstva. I dalje znam tugu iz te kolone... Vječna slava za sve žrtve 'Oluje', molim vas da ih nikada ne zaboravimo", rekla je Maksimović.



Na ceremoniji je minutom šutnje odata pošta svim stradalim u pogromima nad srpskim narodom.



Na stadionu Fudbalskog kluba Veternik služen je i pomen poginulima u "Oluji" i održan prigodan umjetnički program.



Državnoj ceremoniji prisustvovala je Vlada Srbije predvođena premijerkom Anom Brnabić, predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković, predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović i predstavnici Vojske Srbije i srpske dijaspore.



Prema procijeni organizatora, ceremoniji je prisustvovalo oko 30.000 ljudi.



U akciji "Oluja" 1995. godine, iz Hrvatske je prognano više od 200.000 Srba, a oko 2.000 je poginulo i nestalo.





(AA)