Centralna državna manifestacija obilježavanja 22 godine od progona i stradanja Srba u hrvatskoj vojno-policijskoj akciji "Oluja" počela je parastosom nešto poslije 20 sati na stadionu Fudbalskog kluba "Veternik" u Novom Sadu.

Srpski patrijarh Irinej

Manifestaciji obilježavanja Dana sjećanja na stradanje i progon Srba prisustvuju predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, srpski patrijarh Irinej, predstavnici Srba iz regiona, premijerka Ana Brnabić i ministri u Vladi Srbije, predsjednik bh. entiteta Republike Srpske Milorad Dodik, predsjednik Vlаde Vojvodine Igor Mirović, predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković, predsjednik Mаtice srpske Drаgаn Stаnić i grаdonаčelnik Novog Sаdа Miloš Vučević, kao i drugi zvaničnici.



Parastos za sve stradale služio je srpski patrijarh Irinej, koji se potom obratio prisutnima. Patrijarh Irinej kaže da je srpski narod 4. i 5. avgusta 1995. godine u akciji "Oluja" doživeo strašnu tragediju, koju mora oprostiti, ali nikada ne smije zaboraviti kako se ne bi ponovila.



On je rekao da Srbi još pamte tu strašnu tragediju pitajući se "otkud i zašto" i "koji je to razlog da nas braća hrišćani toliko mrze".



"Hoćemo li razmišljati o osveti, ne braćo mila, to nije svojstveno pravoslavlju. Mi ne razmišljamo o osveti nego kao pravoslavni hrišćani to prepuštamo pravednom sudu Božijem", rekao je patrijarh.



Naveo je da se Srbima 1995. godine dogodila 1941. i 1945. godina. "Nažalost ponovila se godina 1941. i 1945. u '95. godini historije srpskog i hrvatskog narod. Tog tragičnog dana ispunilo se ono što su neprijatelji srpskog naroda govorili i planirali nekoliko godina unazad", kazao je patrijarh.



Naveo je da u godinama koje dolaze preostaje samo da se Srbi i Hrvati, odnosno pravoslavci i katolici, vole.



Prema podacima Komesarijata za izbjeglice i migracije Srbije, u hrvatskoj vojno-policijskoj akciji "Oluja" protjerano je više od 200.000 krajiških Srba, dok je više od 2.000 izgubilo život ili se vode kao nestali. Ta akcija počela je 4. avgusta 1995. ofanzivom hrvatske vojske i policije i jedinica Hrvatskog vijeća odbrane na područja Banije, Korduna, Like i sjeverne Dalmacije, odnosno na samoproklamovanu Republiku Srpsku Krajinu.



Dan kasnije, 5. avgusta, hrvatska vojska je ušla u gotovo napušten Knin i istakla hrvatsku zastavu, dok su kolone izbjeglica na traktorima i drugim poljoprivrednim vozilima ulazile u Srbiju i BiH.



Akcija "Oluja" se smatra jednim od najmasovnijih etničkih čišćenja na području bivše SFRJ u sukobima '90-tih godina prošlog vijeka.







(24sata.info)