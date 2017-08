Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović ocijenila je u utorak da pravosudna tijela moraju odlučiti treba li Marko Perković Thompson biti kažnjen zbog pozdrava "Za dom spremni" na otvaranju svog koncerta za proslavu "Oluje" u Slunju.

Kolinda Grabar-Kitarović / 24sata.info

"Što se mene tiče osobno, mislim da se politika ne može miješati u glazbu, a kada je riječ o ovom slučaju o bilo kakvoj krivičnoj odgovornosti trebaju svoju riječ reći pravosudna tijela Hrvatske. Dakle, na pravosudnim je tijelima da ustale praksu, koja mora biti utemeljena na zakonodavstvu i pozitivnim propisima RH", kazala je hrvatska predsjednica odgovarajući na novinarsko pitanje u Glini na proslavi 22. obljetnice predaje srpskih snaga Hrvatskoj vojsci.



Na pitanje je li Ministarstvo branitelja trebalo financirati Thompsonov koncert, predsjednica je kazala kako na to najbolje može odgovoriti Ministarstvo branitelja.



U razgovoru s novinarima ocijenila je i kako vjeruje da je Hrvatska danas onakva država za koju su se borili hrvatski branitelji.



"Hrvatska je samostalna, cjelovita država, članica EU i NATO-a. Naravno, stanje može i mora biti bolje, ono što me posebno zabrinjava to je odlazak mladih. Ipak, vjerujem da ćemo u godinama koje su pred nama i hrvatska Vlada i ja osobno i svi koji obnašamo javne dužnosti, učiniti sve kako bismo poboljšali i unaprijedili društvenu klimu, gospodarstvo i investicije, kako bi nam mladi ostajali ovdje. Ali svakako i kako bi se pobrinuli za dostojanstvo svakoga radnog čovjeka, svakog umirovljenika, svakog branitelja i svakog državljanina RH", zaključila je Grabar-Kitarović.



(FENA)