Bivši visoki funkcioner Demokratske partije socijalista (DPS) Svetozar Marović ima rok do sredine septembra uplatiti 1,1 milion eura u proračun Crne Gore, a na temelju sporazuma koji je potpisao sa Specijalnim tužiteljstvom, kojim je priznao da je organizirao kriminalnu skupinu koja je općini Budva nanijela milionsku štetu.

Marovićev odvjetnik Zdravko Begović je kazao da će sud, ukoliko Marović to ne učini do dogovorenog roka, morati mu oduzeti dio imovine koji je založio kao hipoteku, prenosi Tanjug.



Istim sporazumom o priznanju krivnje, on je pristao da odleži tri godine i devet mjeseci zatvora, ali se ne zna kada će, zbog bolesti, zakoračiti u Spuž.



Begović je rekao da se njegov klijent nalazi u specijaliziranoj bolnici za mentalno zdravlje, na tretmanu koji još traje.



"Što se tiče novčane naknade, na ime obveze od milijun eura, on je založio nekretnine koje imaju tu vrijednost. U slučaju da ne uplati gotov novac, od te imovine će se nadoknaditi vrijednost koju su odredili vještaci, a koje je Tužilaštvo odredilo", kazao je Begović.



Prema njegovim riječima, nepokretnost njegovog klijenta ima veću vrijednost od milion eura.



Za Marovićem, koji se nalazi na liječenju u Beogradu, sredinom svibnja raspisana je crvena Interpolova tjeralica kako bi kaznu odslužio u Spužu.



