Ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić ocijenio je da je nervoza koju je izazvao njegov prijedlog o razgraničenju Kosova i Metohije na srpski i albanski dio najbolji pokazatelj kojim putem bi trebalo da se ide u rješavanju tog pitanja.

Ivica Dačić / 24sata.info

"Zanimljivo je, a to je primjetio i predsjednik države Aleksandar Vučić, da je do sada samo moja ideja o razgovorima o razgraničenju na ono što je srpsko i ono što je albansko izazvala veliku nervozu na mnogim stranama. Takvu nervozu ne izazivaju ni prijedlozi da se odreknemo Kosova, ni prijedlozi da održimo zamrznuti konflikt", rekao je Dačić za "Sputnjik".



Dačić, koji je i lider Socijalističke partije Srbije, ocijenio je da je dobro što je u javnosti pokrenut dijalog o Kosovu i Metohiji i što se čuju različite ideje.



"Možda je sva ta nervoza koju je izazvao moj prijedlog i pokazatelj kojim putem bi trebalo da idemo i kako da dođemo do rješenja kojim će sve strane biti nezadovoljne. Jer samo jedno takvo rješenje će istovremeno obezbijediti trajan kompromis za budućnost", zaključio je Dačić.



On je najavio da će o detaljima plana razgovarati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem kada unutrašnji dijalog o Kosovu i Metohiji postane institucionalizovan.





(SRNA)