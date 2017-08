Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin rekao je da je tokom susreta sa ruskim kolegom Sergejom Šojguom još jednom potvrdio principijelnu poziciju Srbije da će i dalje biti vojno neutralna.

Aleksandar Vulin

"U svakoj našoj odluci vodićemo računa o interesima Srbije na prvom mjestu, a interesi Srbije su da ima najbolje moguće odnose sa Ruskom Federacijom i to sam rekao svom sagovorniku. Dok je Aleksandar Vučić vrhovni komandant vojske i predsjednik Srbije, a ja ministar odbrane, Srbija neće biti član NATO-a, nijednog vojnog saveza, baš kao što nikada nećemo uvesti sankcije Ruskoj Federaciji", rekao je Vulin.



Vulin i Šojgu razgovarali su na vojnom poligonu u Alabinu nedaleko od Moskve o saradnji u oblasti odbrane i vojne industrije, prenose beogradski mediji.



Prisustvovali su i finalnoj trci u tenkovskom bijatlonu, gdje su srpski tenkisti zauzeli šesto mjesto.



Vulin kaže da ruski "migovi" stižu u Srbiju po planu, do kraja godine, kao i tehnika koja će pripasti kopnenoj vojsci.



On je prenio i lične pozdrave Aleksandra Vučića i predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu da zajedno iduće godine obilježe godišnjicu proboja Solunskog fronta, "vremena kada su Srbi i Rusi zajedno pobjeđivali i kada su se zajedno borili".





(SRNA)