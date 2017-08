Odobrenja za korišćenje radio-frekvencija za mobilnu mrežu, u potpunosti se realizuju i ostvaren je najveći zadovoljavajući iznos naknade koji Crnu Goru stavlja u vrh evropskih razmjera po iskorišćenosti prirodnih resursa, kazao je član Savjeta Agencije za elektronsku komunikaciju i poštansku djelatnost Zoran Sekulić .

On je podsjetio da su odobrenja za realizaciju javnih mobilnih elektronskih komunikacionih mreža izdata na osnovu raspisanog tendera u u julu prošle godine.



“Možemo da se pohvalimo da je na tenderu ostvaren najveći zadovoljavajući iznos naknade koji nas praktično stavlja u vrh evropskih razmjera po tome kako smo valorizovali taj prirodni resurs i da je Agenciji obezbijedilo da su frekvencije koje su izdate operatorima u potpunosti oslobođene od štetnih uticaja”, kazao je Sekulić.



On je precizirao da je riječ o dodjeli odobrenja za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2 GHz i 2,6 GHz koja se u potpunosti realizuju.



Sekulić je podsjetio da su na osnovu rezultata aukcije ukupni prihodi iznosili 50,65 miliona eura, od čega je u fazi predaukcije ostvareno 14,67 miliona, glavne aukcije 35,727 miliona, a u stepenu dodjele prihod od 252 hiljade eura.



“Na tenderu je ostvaren maksimalan iznos naknade za korišćenje frekvencija i na jedan konsolidovan način ispoštovani su interesi svih zainteresovanih subjekata prije svega operatera, a zatim korisnika i obezbijeđena uloga da garantuje kvalitet putem mogućnosti otklanjanja štetne interferencije, odnosno ometanje signala”, ustvrdio je Sekulić.



On je istakao da je poseban napor Agencije za elektronsku komunikaciju i poštansku djelatnost bio u odnosu na intereferencije koje su stizale iz Albanije da se obezbijedi odgovarajući kvalitet.



“U toku posljednja dva mjeseca dobili smo obavještenje i uvjerili se putem našeg monitoringa da su prestali štetni uticaji čiji izvori su bili od operatera u Albaniji”, kazao je Sekulić.



Predstavnik Mtel-a Ana Martinović kazala je da je ta kompanija postigla najviše rezultata, i koristeći spektar na 800 MHz i 1800 Mhz koji je kupila na prošlogodišnjoj aukciji, razvila 4G mrežu, sa namjerom da njom pokrije sve gradove, glavne putne pravce i turističke centre u Crnoj Gori, čak 90 odsto naseljene teritorije.



Ona je podsjetila da je implemetirana 4G mreža koja omogućava, u zavisnosti od tipa terminala, pristup internetu po maksimalnim brzinama na downlinku 220 Mbps i na uplinku 75 Mbps, što su značajno veće brzine od onih koje je ranije omogućavala 3G mreza.



Kako je rekla ekspert za PR i korporativnu komunikaciju Crnogorskog Telekoma, Marija Ražnatović, obezbijedili su potrebne radio -frekvencijske resurse za nastavak poslovanja i pružanje usluga korisnicima mobilne telefonije i za narednih 15 godina.



“Obezbijedili smo dvije trećine spektra digitalne dividende u opsegu od 800 MHz što nam je omogućilo superiornu pokrivenost 4G signalom, čime smo dodatno unaprijedili samu poziciju na tržištu”, kazala je Ražnatović.



Osvajanjem radio-frekvencijskih resursa u opsegu 800 MHz, Telekom se, kako je objasnila, obavezao da će signalom pokriti 70 odsto stanovništva do kraja prve godine važenja odobrenja, 85 odsto do kraja druge godine i 95 odsto do kraja treće godine.



Superiorno tehnološko vođstvo zasnovano je na najvećim internet brzinama širom zemlje, uz visok kvalitet svih ostalih servisa, kao što su govorne i druge usluge.



Ona poručuje da će nastaviti sa ulaganjima i daljim razvojem njihove infastrukture, kako bi očuvali poziciju tehnološkog lidera i korisnicima omogućili najbolje servise i usluge.



Tokom prošlogodišnje aukcije, Telenor Crna Gora obnovio je licencu za narednih 15 godina i kupio 12 uparenih blokova u frekvencijskom opsegu 900 MHz, 1800 MHz i 2100 MHz.



Imajući u vidu ljetnju sezonu i povećani broj korisnika, ona dodaje da je prioritet u modernizaciji mreže bio primorski region te je oprema na 125 baznih stanica u šest primorskih gradova zamijenjena tehnologijom najnovije generacije.







(24sata.info)