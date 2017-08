Užasavajući masakr nad nedužnom djecom, ubijenom samo zato što su bila Srbi, počinjen je kako bi se poslala poruka preostalim Srbima da za njih na KiM nema mjesta, a onima koji su proterani, da ne sanjaju o povratku, rekao je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić na obilježavanju godišnjice i pomenu ubijenoj srpskoj djeci u Goraždevcu.

Ivica Dačić / 24sata.info

Tokom obilježavanja godišnjice ubistva srpskih dječaka Ivana Jovovića i Pantelije Dikića, Dačić je rekao da, iako je svaki zločin strašan, najteži i nezamisliv je onaj koji je usmjeren prema djeci.



"Rafali koji su kosili srpsku decu tog dana na 'Krvavoj Bistrici' bili su rafali namenjeni uništavanju svakog traga srpskog postojanja i opstajanja na svetoj metohijskoj zemlji", rekao je Dačić.



Komesar policije Unmika, podsjetio je Dačić, tada je izjavio da će prevrnuti svaki komad zemlje kako bi pronašao ubice djece, a osim Unmika, ovaj zločin osudili su i predstavnici Kfora, Evropske unije, SAD, Francuske i Rusije, dok je predstavnik SAD u Savjetu bezbjednosti UN ovaj akt nazvao "užasnim zločinom".



Tadašnji portparol Stejt departmenta, kaže ministar spoljnih polsova, ocijenio je tada da su "oni koji su počinili zločin protiv nevine djece, neprijatelji mira" koji su "napali budućnost Kosova".



"Uprkos svemu tome, ni danas, 14 godina od ovog zločina, nema pravde za Ivana Jovovića, Panteliju Dakića i njihove porodice", istakao je Dačić podsjetivši da pravde nema ni za žrtve zločina nad srpskim žeteocima u Starom Grackom, gdje je ubijeno 14 ljudi, od kojih je najmlađi imao 17 godina.



"To što pravde za njih nema gotovo da je podjednako strašno kao sami zločini", smatra Dačić.



Na Kosovu i Metohiji, prema njegovim riječima, i dalje su brojni incidenti zbog kojih se oni Srbi koji su uspjeli da opstanu na svojim ognjištima ni danas ne osjećaju bezbjedno.



"Na Kosovu i Metohiji se i danas na slobodu puštaju teroristi i počinioci strašnih zločina. Time se šalje poruka da na ''demokratskom i multietničkom Kosovu'' koje postoji samo u marketinškim predstavama kosovske kvazi-države, na teritoriji koju najviši, pravno obavezujući akti Ujedinjenih nacija, definišu kao deo Republike Srbije, nema pravde ni za srpske, ali ni za albanske žrtve terora tzv. OVK", poručio je Dačić.



On smatra da će istinsko pomirenje i zajednička budućnost pod okriljem evropske porodice naroda biće mogući tek kada se ubice i zločinci na Kosovu i Metohiji ne budu slavili kao nacionalni heroji po kojima se nazivaju ulice i trgovi i kada "ubica bude ubica bez obzira na to da li se njegova žrtva zove Adem ili Ivan, Ramuš ili Pantelija".



Dačić je pozvao institucije na Kosovu i Metohiji i međunarodnu zajednicu da preduzmu mjere kako bi se počinioci i nalogodavci ubistava u Goraždevcu, ali i drugim mjestima na Kosovu i Metohiji priveli pravdi.



"To je najmanje što možemo očekivati kao potvrdu da naše žrtve nisu manje vredne, da je svaki zločin kažnjiv bez obzira na nacionalnost zločinca i žrtve, i da nekažnjivosti zločina nema mesta, a pogotovo ne u srcu Evrope 21. veka", ističe Dačić.



Obraćanje je završio stihovima iz pjesme "Decu ti neću oprostiti" i dodao da žrtva koju su podnijeli Ivan i Pantelija, njihove porodice, i sva djeca koja su se tog dana našla na Bistrici, ne smije biti zaboravljena.



"Upravo zbog uspomene na njih, ne smemo da dozvolimo da ijedno dete na Kosovu i Metohiji ili bilo gde u Srbiji i regionu, bez obzira na njegovu veru ili naciju, doživi ono što su doživeli naši Ivan, Panta, Bogdan, Marko, Dragana, Đorđe i drugi, tog krvavog 13. avgusta 2003. na 'Krvavoj Bistici'", poručio je Dačić i dodao da je to dug društva prema njima, posebno onima od njih "koji nisu dobili šansu da odrastu, kao i prema generacijama koje danas stasavaju i onima koje će tek doći".



Obilježavanju godišnjice zločina OVK u Goraždevcu prisustvovali su i ministri Branko Ružić i Zoran Đorđević, predstavnik ambasade Ruske Federacije kao i porodice ubijene djece.



Otac ubijenog Pantelije Dakića, Milisav rekao je tom prilikom da Srbija ne treba nikada da prizna Kosovo, jer će se ono njoj kad-tad vratiti, kao što joj je vraćeno i poslije proterivanja turske imperije.



"Srbija ne sme da izgubi Kosovo – ako izgubi Kosovo izgubiće sebe i svoje srce", rekao je Dakić.



On je napomenuo da su kosovoski organi obustavili istragu za ubistvo njeogvog sina, upućujući ga da pokrene privatni postupak, a za čije je pokretanje neophodno da plati 500 evra.



Zbog toga je apelovao na jedinstvo porodica žrtava i države u borbi za prava žrtava.



Predsjednik Udruženja porodica ubijenih, nestalih i kindapovanih Srba sa Kosova i Metohije Simo Spasić rekao je da porodice od države traže donošenje Zakona o pravima porodica žrtava, kao šti ih imaju porodice iz svih krajeva bivše Jugoslavije.



Takođe traže podizanje spomenika žrtvama od "Horgoša do Košara".



On se zahvalio Vladi Srbije na podršci Udruženju, ističući da je za "formiranje kosovske države kriv DOS-ovski režim" koji je, kako je naveo, pustio iz pritvora stotine terorista, istovremeno šaljući svoje generale u Haški tribunal.







(24sata.info)