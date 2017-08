Protivljenje izgradnji Pelješkog mosta, koji bi trebalo da poveže najjužniji dio Dalmacije sa ostatkom Hrvatske, nije službena politika Bosne i Hercegovine, nego se tome protive samo predstavnici nekih bošnjačkih stranaka, izjavio je predsjednik parlamentarnog odbora za spoljnu politiku Miro Kovač.

Miro Kovač / 24sata.info

Kovač je rekao da je projekat Pelješkog mosta u toku i da će most biti izgrađen za koju godinu, piše Hina.



Bošnjački član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović izjavio je da Hrvatska ne smije da gradi Pelješki most prije nego što se definiše pomorska granica između dvije zemlje, podsjeća Hina.



"Mi smo do sada imali samo izjave čelnika jedne od stranaka u BiH, konkretno gospodina Izetbegovića, a imamo i izjavu predstavnika jedne druge velike bošnjačke stranke SBB (Stranke za bolju budućnost BiH) gospodina Damira Arnauta u ''Slobodnoj Dalmaciji'' prije", izjavio je za Hinu Kovač.



On je objasnio da njihove izjave ne predstavljaju zvaničnu politku BiH, jer pored Bošnjaka, kako je rekao, u BiH žive i Hrvati i Srbi kao narodi koji su državotvorni.



Hrvatska želi da ima prijateljske odnose sa Bošnjacima, rekao je Kovač i dodao da Pelješki most nije samo projekat Hrvatske, već i Evropske Unije, prenosi Tanjug.



(24sata.info)