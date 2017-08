Ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je njegov prijedlog za rješenje kosmetskog pitanja razgraničenje sa Albancima, normalizacija odnosa i osiguranje srpske pravoslavne baštine stvaranjem samostalnih manastirskih zajednica po modelu Svete Gore.

Prema njegovim riječima, ovaj prijedlog uključuje uspostavljanje zajednice srpskih općina i finansijsku nadoknadu za uzurpiranu imovinu.



Dačić je poručio da je svima potrebno trajno rješenje srpsko-albanskog sukoba, a do njega se, kako je ocijenio, može doći samo dogovorom Srba i Albanaca, gdje će svako ponešto da dobije i izgubi.



"To je ideja kompromisa historijskog i etničkog prava", rekao je Dačić za Večernje novosti.



Dačić, koji je i predsjednik SPS-a, naveo je da je njegov prijedlog proistekao iz želje da Srbi nešto dobiju.



"Ako želimo da Srbi i Srbija nešto dobiju, vremena je sve manje. Za utopijske unaprijed izgubljene bitke ili za tezu da je Kosovo i Metohija za Srbe izgubljeno, ima vremena koliko hoćete", dodao je Dačić.



Prema njegovim riječima, taj prijedlog je jedino realan, jedino u interesu i Srba i Albanaca, i jedino brzo ostvariv.



"Ne znači da će biti i prihvaćen, ali moja je obaveza da o tome govorim dok je to još moguće", rekao je Dačić.



On je ukazao da srpska državna politika nije priznala današnju realnost kosmetskog stanja i nastavila je da se bori historijskim, nacionalnim i državnim pravom, oslanjajući se na Rezoluciju SVijeća sigurnosti UN 1244 i, kako se pokazalo, "fikcijsko međunarodno pravo".



"O Kosovu danas postoje, uglavnom, dvije koncepcije. Cijelo Kosovo je srpsko, ili je sve izgubljeno, mora se priznati nezavisno Kosovo. Obje koncepcije imaju negativne posljedice za srpski narod. Ova prva se može ostvariti samo ratom, koji je u ovim historijskim geopolitičkim uslovima unaprijed izgubljena bitka", istako je Dačić.



On je naveo da je i druga koncepcija pogubna jer polazi od toga da je sve riješeno.



"Ni u jednoj koncepciji Srbi ne dobijaju, samo gube", rekao je Dačić, obrazlažući svoj prijedlog o razgraničenju.

