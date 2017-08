Ivica Todorić navodno se sprema na tužbu protiv Hrvatske.

Ivica Todorić

Nekoliko dana nakon otkrivanja da ruski Sberbank vodi tri arbitražna postupka, koji mogu poslužiti i kao priprema za tužbu protiv hrvatske države, tjednik Nacional javlja da se Todorić sprema za spor s Hrvatskom.



Spor bi mogao početi u Nizozemskoj, a svoj nastavak dobiti u odvojenom postupku u Hrvatskoj. Posrnuli Todorić na taj bi način trebao od države naplatiti enormnu odštetu. Kako navodi Nacional, razmjeri te odštete mogli bi biti toliki da se cijela ta pravna operacija može uspoređivati s državnim udarom.



Todorićev strateški plan za osvetu vladi, ako DORH protiv njega pokrene akciju, Nacionalu je koncem prošlog tjedna otkrio visoki dužnosnik jedne zemlje članice EU-a. Ta zemlja pokazuje interes za aktivnosti Todorića i pojedinih članova njegove obitelji, uključujući i Antu Todorića.



Nadoknada štete



"On poduzima pripremne radnje za pokretanje odgovarajućeg pravnog postupka u Nizozemskoj, i to protiv hrvatske vlade. Cilj postupka bio bi pokazati i dokazati da je Todorić kao vlasnik Agrokora pretrpio znatnu štetu nakon donošenja Lex Agrokora. Bude li postupak po njega uspješan, mogao bi pokrenuti i postupak kojim bi od države tražio da mu se nadoknadi šteta. Todorić smatra da mu je država nizom svojih postupaka ukrala oko godinu dana vremena da sam pokuša riješiti problem i izaći iz krize. Sada se pokazuje da je kandidata za kupnju koncerna u krizi bilo, te da se o tome moglo diskutirati još neko vrijeme prije no što bi banke pokrenule procedure koje su se najavljivale", ispričao je za Nacional inozemni izvor.



Taj izvor ispričao je i kako je u te pripremne radnje uključen i Ante Todorić i da je on zbog te operacije putovao u inozemstvo, gdje se savjetovao s inozemnim odvjetnicima.



Nacional se preko posrednika obratio Todoriću. Posrednik je osoba za koju ovaj tjednik tvrdi da je nedvojbeno dokazala da je u izravnom kontaktu s Todorićem te da to što prenosi, doista odražava to što Todorić tvrdi



"Razmatramo sve opcije"



Mogućnost pokretanja postupka protiv hrvatske vlade Todorić nije izričito demantirao.



"Razmatramo sve opcije", poručio je Todorić.



"Svašta se može dogoditi. Međutim, ako oni ne diraju mene, neću ni ja povlačiti takav potez", otkrio je Todorić svom savjetniku nakon upita Nacionala.



Promišljanja Todorića da se upusti u pravnu bitku s Hrvatskom, na tragu su onog što je preko istog posrednika plasirao Nacionalu sredinom svibnja. On je tada izjavio:



"Upozoravao je vladu koji su potencijalni rizici ako se umiješa, što je na koncu i napravila. Detaljno se mogu demantirati brojne neistine koje se o poslovanju Agrokora tjednima plasiraju javnosti. A te neistine i dizajniranje krize, koju svjesno ili nesvjesno u zonu gotovo izvan kontrole guraju pojednici, zapravo su najviše pridonijeli rađanju gospodarske afere koja je uvela zemlju u zonu političke neizvjesnosti".





(24sata.info)