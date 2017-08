Iako je ljetnja turistička sezona u Crnoj Gori u punom jeku, već sada se govori o sezoni koja će po broju posjeta i ostvarenom profitu biti rekordna.

Prema podacima Nacionalne turističke organizacije, trenutno u Crnoj Gori boravi oko 200.000 turista, odnosno osam odsto više u odnosu na rekordnu posjećenost prethodne godine. Sezonom su zadovoljni i ugostitelji, a da uživaju u Crnoj Gori potvrdili su u razgovoru za AA i brojni turisti, piše Anadolu Agency (AA).



Crnogorski primorski gradovi Budva, Tivat, Ulcinj i Herceg Novi ovih su dana preplavljeni turistima, dok takođe odličnu posjetu bilježe Bar i Kotor.



Prema podacima Nacionalne turističke organizacije, najviše turista je na Budvanskoj rivijeri, a popunjenost hotela u Budvi iznosi 98 odsto. Nakon Budve, najviše gostiju boravi u Herceg Novom i Ulcinju.



Ekipa AA posjetila je Budvu i uvjerila se da je grad prepun gostiju. Plaže su popunjene, šetališta tik uz plažu i kroz Stari grad konstantno su ispunjeni gostima. Najviše je turista iz zemalja regije, a nakon toga slijede turisti iz Rusije, Velike Britanije, Francuske, Njemačke, Mađarske, Ukrajine, Poljske te skandinavskih i zemalja Beneluksa.



Rekordna sezona očekivano napuniće dobro budžet Crne Gore, ali i kase brojnih ugostitelja na primorju. Poznati budvanski ugostitelj Krsto Niklanović, u razgovoru za AA ističe da je sezona bolja od prethodne.



"Što se sezone tiče, brojčano je mnogo više turista nego prošle godine. Ne bih rekao 200 hiljada, ili 300 hiljada, ima ih više, ali je platežna moć mnogo lošija nego prošle i pretprošle godine, što je donekle razumljivo. Kada je u pitanju struktura gostiju, ima ih raznih. Ja ne znam koju naciju ove godine nisam imao. Sinoć sam imao Induse. Hvala Bogu da je tako", kaže Niklanović.



Naglašavajući da sezona dobro protiče, ovaj budvanski ugostitelj navodi da ima i nekih pojava koje treba mijenjati.



"Samo, ipak mi se čini da mi treba da se posvetimo turizmu i pomenuću primjer Hvara u Hrvatskoj. Čitao sam kako će gradonačelnik Dubrovnika da ograniči posjetu kruzera bedemima, jer smo postali robovi ovog posla. Da vidite šta se uveče radi od urlikanja, ide se golo po ulicama. Tome se mora stati na kraj, a znate kako? Sankcionisanjem takvih osoba i kada podignemo cijene, ali cijene i koje će da prati kvalitet, onda možemo da očekujemo ozbiljnije goste i ozbiljniju publiku i više platežnu publiku", poručuje Niklanović.



On vjeruje da će sezona duže trajati.



"Mi smo ove godine imali paklene vrućine, svako je bježao iz Podgorice i Nikšića. Svjedoci ste kakve su bile kolone oko 16 sati popodne, svi hoće u Budvu da dođu", kaže ovaj poznati budvanski ugostitelj.



Na plaži u Budvi sreli smo prodavca krofni. Kaže da dolazi i Srbije kako bi zaradio za sebe i porodicu.



"Evo prodajem ovdje krofnice na plaži. Cijena jednog pakovanja je 1,5 euro. Zadovoljan sam sa sezonom, ima turista, radi se. Nadam se da će tako biti do kraja", kaže ovaj prodavač krofni.



Na šetalištu u Budvi čuju se razni svjetski jezici. Dominiraju ruski i engleski, a nerijetko se čuju francuski, turski i mnogi drugi. Ipak, najviše gostiju je iz zemalja regije.



Milutin Milović je u Budvu došao iz Vrbasa iz Srbije.



"Ovdje mi je sjajno, ima jako dosta da se vidi novina. Sviđa mi se Stari grad, ima jako lijep pogled. Sviđa mi se što ima jako puno naroda, ima dosta turista i to što ljudi iz drugih zemalja posjećuju naše predjele", kaže Milutin.



Nedaleko od samog ulaza u Stari grad, sa članom porodice bila je i turistkinja iz Velike Britanije.



"Dolazim iz Velike Britanije, živimo u blizini Londona. Ostaćemo nedjelju dana. Tamo je kiša, ovdje ima sunca. Lijepo je mjesto, ljudi su dobri i prijateljski nastrojeni", prvi su utisci ove britanske turistkinje.



I ostali primorski gradovi posljednjih dana bilježe rekordnu posjećenost. U Tivtu i Kotoru je evidentirano 40 odsto više turista. U Tivtu su posebno zadovoljni, jer otvaranjem novih linija imaju i nove goste iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.



Iz Nacionalne turističke organizacije poručeno je da i sjeverni dio Crne Gore bilježi značajan rast turista, a, prema informacijama hotelsko-turističke privrede, očekuje se odličan buking tokom cijelog avgusta.



"Na Žabljaku se od početka ljetnjih mjeseci bilježi povećanje broja gostiju, preko 60 odsto, a trenutna popunjenost hotela iznosi 95 procenata. U Kolašinu je većina turističkih kapaciteta popunjena", saopštila je NTO.





