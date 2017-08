Nevrijeme praćeno kišom, grmljavinom i jakim vjetrom pogodilo je zapadnu obalu Istre u noći sa subote na nedjelju, a najkritičnije je bilo na području od Novigrada preko Savudrije do Buja te na predjelu Vrsara i Poreča gdje je naglo zapuhala olujna tramontana te su udari vjetra pritom dostizali i 130 km/h, navodi istarski meteo portal Istramet.

Arhiv / 24sata.info

Po riječima zapovjednika Vatrogasne zajednice Istarske županije Dina Kozlevca vjetar je lomio grane, a lokalno čak i rušio stabla te su vatrogasci Poreštine i Umaštine imali čak 25 intervencija. Najjači udari vjetra izmjereni su u Dajli (125 km/h), Novigradu (106 km/h) i Poreču (82 km/h).



"Srušenih stabala bilo je na cesti od Novigrada do Brtonigle, dok su u široj okolici posvuda razbacani kontejneri i kante za smeće", izvijestio je Dino Kozlevac.



Prema podacima istarske policije tijekom nevremena, oko jedan sat, u autokampu Valkanela u Vrsaru je uslijed jakih naleta vjetra, na kamp prikolicu u vlasništvu 38. godišnjeg njemačkog državljanina palo stablo kojom prigodom je Nijemac lakše ozlijeđen.



"U prvoj zaprimljenoj dojavi govorilo se o više ozlijeđenih, no dolaskom na mjesto događaja utvrđeno je kako je lakše ozlijeđen samo 38-godišnji njemački državljanin kojemu je pomoć pružena na mjestu događaja dok je potom prevezen u pulsku Opću bolnicu", istaknula je glasnogovornica istarske policije Suzana Sokač.



Dodala je kako je tijekom nevremena u porečkom autokampu Laguna grana pala na osobni automobil u vlasništvu 47-godišnjeg talijanskog državljana kojom prigodom je pričinjena samo materijalna šteta.



Inače, tijekom noći na istarskim prometnicama zabilježeno je pet prometnih nezgoda, i to četiri na području Poreča te jedna u Labinu u kojima nitko nije ozlijeđen već je uglavnom došlo do naleta na srušena stabla. U 3.40 sati u blizini porečkog lukobrana nasukala se talijanska jedrilica u kojima je bilo sedam osoba, no nitko nije ozlijeđen te je njih plovilo porečke Lučke uprave odvezlo na kopno.



Što se tiče oborina, kao i kod prošlih ovoljetnih fronti, tijekom noći nisu zabilježene značajnije količine, a prema podacima Istrameta do dva sata ujutro obilnija kiša pala je jedino na Umaštini (32 mm) i Rovinjštini (23 mm).



(FENA)