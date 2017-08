Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da su ambasadorka i službenici ambasade Srbije u Makedoniji povučeni u Srbiju jer imaju informacije o “veoma ofanzivnom obavještajnom djelovanju protiv organa i institucija Srbije”, javlja Anadolu Agency.

Aleksandar Vučić / 24sata.info



On je rekao da su dokaze o tome nadležni organi predstavili njemu i Vladi Srbije, ali da će Srbija nastaviti da razvija prijateljske odnose sa Makedonijom.



“Naše je samo da naši ljudi budu pripremljeni i spremni i da se zaštiti prijateljstvo Srba i Makedonaca, ali i da znamo kako je djelovati u drugačijem i novom okruženju koje nama nije bilo poznato do prije nekoliko mjeseci”, rekao je Vučić novinarima poslije obilaska Koridora 11.



On je dodao da će za sedam do 10 dana sve biti uobičajeno.



