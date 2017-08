Za Dubrovačko-neretvansku županiju Pelješki most je neupitan prioritet i strateško pitanje povezivanja Hrvatske i Europske unije, pa se ne možemo načuditi izjavama člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića koji traži da se od mosta odustane, stoji u reagiranju koje je medijima poslao u ponedjeljak župan dubrovačko-neretvanski Nikola Dobroslavić.

Nikola Dobroslavić / 24sata.info

''Nakon što smo od kraja ratnih događanja na širem dubrovačkom području počeli zahtijevati da se dvije teritorijalne cjeline županije povežu mostom, doživjeli smo dosta razočarenja i neispunjenih obećanja. Sada kada smo se uspjeli izboriti da se iz fondova Europske unije osiguraju više od dvije milijarde kuna za ovaj projekt, nikako ne možemo razumjeti motive ovoga neutemeljenog napada na najvažniji hrvatski projekt. Mi ga doživljavamo kao još jedan udar na odnose s Republikom Hrvatskom, udar na Hrvate u BiH, ali predstavlja i čudan odnos prema EU, za pristup kojoj se svi u BiH izjašnjavaju, pa i SDA iz koje ovaj napad dolazi'', navodi se iz Županije dubrovačko-neretvanske, prenosi Hina.



Dobroslavić ističe kako je još 2006. sve potrebno dogovoreno između RH i BiH oko gradnje mosta, odnosno pitanje zaštite okoliša i dimenzije mosta koje osiguravaju neškodljiv prolaz prema otvorenom moru - širina otvora od 200 metara i visina od 55 metara.



''Sve je dogovoreno prije početka gradnje (2007.) pa time još više čudi da se ovakav zahtjev pojavljuje sada. Most je, naime, da nije bilo gospodarske krize i politikantskih igara u Hrvatskoj, trebao već odavno biti završen'', poručio je župan dubrovačko-neretvanski.



''Stručnjaci su objasnili da se i po Privremenom sporazumu o granici koji su potpisali predsjednici Tuđman i Izetbegović most gradi na nedvojbeno hrvatskom teritoriju. Podsjetit ćemo, međutim, da je tim Sporazumom granica utvrđena na štetu Republike Hrvatske, jer su Veliki i Mali škoj te vrh Kleka po nama nesporno hrvatski teritorij. To su naši znanstvenici dokazali u dvije knjige izdane na temu razgraničenja kod Neuma, a zbog toga je Hrvatski sabor odustao od ratifikacije predmetnog Sporazuma'', navodi se u priopćenju u kojem se poručuje da ''bi bilo dobro da se susjedi ne upliću u hrvatska unutarnja pitanja''.



''Mi ćemo se itekako znati izboriti za naše interese i zaštititi ih od ovakvih i sličnih posezanja i podmetanja'', zaključuje Dobroslavić.



