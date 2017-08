Policija je u srijedu u Jaškovu kod Ozlja u Hrvatskoj iz saobraćaja isključila 32-godišnjeg vozača koji je u krvi imao 4,61 promila alkohola, što je količina pri kojoj su u pravilu ljudi već u komi.

Ilustracija / 24sata.info

Liječnik karlovačkog Odjela psihijatrije Igor Salopek rekao je Hini da je s 4,6 promila "čovjek školski gledano već u komi", odnosno da ljudi već pri četiri promila padaju u stanje bez svijesti.



"Pri četiri promila čovjeku ne samo da je poremećena svijest, već je toliko duboko poremećen da prijeti zatajenje svih funkcija mozga, pa i centra za disanje. Normalni ljudi, koji inače ne piju, gube svijest pri tri promila alkohola u krvi", rekao je Salopek.



Već kod 0,5 čovjekove su reakcije usporene, ne može se normalno voziti automobil, primijetiti opasnost u okolini ili dovoljno brzo zakočiti, a kako se povećava količina alkohola u krvi, prema 1 ili 1,5 promila počinje pospanost, ne kontroliraju se reakcije, a kod tri promila gubi se svijest, jer, kako objašnjava Salopek, alkohol djeluje tako da se u mozgu gase različiti centri, jedan za drugim polako otkazuju.



Prvo se isključi frontalni korteks, ono mudro u nama, što može planirati, što može razmišljati, ono što je etično, pa su onda ljudi opušteniji, ali kad ide prema višim promilima isključuju se i drugi centri, sve do onog posljednjeg, centra za disanje. Oni koji boluju od alkoholizma su na neki način otporniji, moguće je da sa četiri promila ne izgube svijest, da ih je koliko-toliko moguće prizvati k svijesti.



"Nažalost, mi ovdje na psihijatriji imamo dosta iskustva s mladim ljudima koji su već u dvadesetim godinama razvili pravu bolest, bolest koja se zove ovisnost o alkoholu", rekao je Salopek.



Sutkinja Prekršajnopg suda Nataša Rade rekla je da za vozače koji voze pod utjecajem alkoholka zakon predviđa zaštitnu mjeru obaveznog liječenja od ovisnosti, no da ona može biti presuđena samo ako vještak medicinske struke ustanovi da se radi o osobi koja od te ovisnosti boluje.



Zato se, kaže Rade, vrlo rijetko presuđuje ta mjera za saobraćajne prekršaje, češće kod porodičnog nasilja. U pravilu se izriče samo zaštitna mjera oduzimanja vozačke dozvole na rok od mjesec dana do dvije godine, te zabrana upravljanja motornim vozilima određenih kategorija, a može i svim kategorijama.



(FENA)