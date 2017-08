Slovenski premijer Miro Cerar kazao je u srijedu da od Hrvatske očekuje da promijeni stajalište i prihvati provedbu arbitražne presude o hrvatsko-slovenskoj granici, te da će njegova vlada odlučno djelovati ako hrvatska strana "ponuđenu ruku" ne bi prihvatila.

Miro Cerar / 24sata.info

"Vlada intenzivno djeluje prema odluci državnog vrha da se Hrvatskoj dade dovoljno mogućnosti da promijeni svoje stajalište, te pristupi k implementaciji presude", kazao je Cerar novinarima prilikom obilaska međunarodnog poljoprivrednog sajma u Gornjoj Radgoni.



"S Hrvatskom moramo voditi dijalog i dati joj priliku da prestane s kršenjem međunarodnog i europskog prava, te da poštuje obveze iz arbitražnog sporazuma", kazao je Cerar, dodavši da je to odluka cijelog državnog vrha, na čemu i sam inzistira kao predsjednik vlade.



"Mislim da Hrvatska mora pokazati da poštuje vladavinu prava i da je odgovorna država. Slovenija joj tu nudi ruku, no ako ponuda ne bude prihvaćena vrlo brzo, onda ću kao predsjednik vlade zajedno sa svim slovenskim ustanovama odlučno djelovati", kazao je slovenski premijer.



Na pitanje je li moguće jednostrano provesti arbitražnu odluku bez suglasnosti Hrvatske, Cerar je odgovorio da je granicu na moru arbitražna presuda jasno odredila, dok je granicu na kopnu u nekim detaljima još potrebno konkretizirati na pojedinim sektorima.



"Nadam se da će do toga doći pomoću mješovitih povjerenstava, u suradnji s Hrvatskom, ali naravno u okvirima koje je odredila arbitraža", rekao je.



Što se tiče trenutnog stanja u Savudrijskoj vali, odnosno Piranskom zaljevu, većina kojega bi prema odluci arbitara, za koju Hrvatska smatra da je ne obvezuje, trebala pripasti Sloveniji, Cerar je pojasnio stajalište Ljubljane, iz kojega se može zaključiti da Slovenija kao incident smatra svako uplovljavanje u zaljev hrvatskih plovila koje prelazi crtu koju je u presudi od prije dva mjeseca iznijela arbitraža.



"Naša policija već sada kontrolira cijelo more koje se nalazi u okviru naših granica. No, još ne djelujemo protiv onih koji prijeđu preko morske granice.



"Jer kad se budemo odlučili za takvo djelovanje, postupat ćemo promišljeno i spremno. To u budućnosti moramo jednom izvesti, ali na adekvatan način, ne improvizirajući, a da pri tome ne bismo imali plan", kazao je Cerar.



Cerar, a osobito njegov ministar vanjskih poslova Karl Erjavec, dali su zadnjih dana više izjava u kojima su dogovoreni sastanak premijera dviju država u rujnu u Zagrebu, za koji još nije određen datum, vezali uz hrvatski pristanak da se započne sa zajedničkom provedbom arbitražne presude.



Pri tome je Cerar kazao da pomalo gubi strpljenje u čekanju da Hrvatska promijeni stajalište koje je imala do sada i da pristane na implementaciju arbitražne presude, dok je Erjavec iznio stajalište da ne vjeruje kako će Hrvatska pristati na provedbu i da je Slovenija, barem kad je riječ o granici na moru, gdje je prema njegovim riječima granica arbitražom jasno povučena, morala odmah početi primjenjivati arbitražu, ne čekajući na suradnju s Hrvatskom i "besplodni" dijalog o međusobnim otvorenim pitanjima.





(FENA)