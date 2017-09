Veliki broj vjernika klanjao je danas bajram-namaz u Bajrakli džamiji u Beogradu, čime je počela proslava Kurban-bajrama.

Foto: AA

Veliki broj vjernika klanjao je u džamiji i ispred nje, a u blizini jedine džamije u Beogradu bila je prisutna i policija.



Reisu-l-ulema Islamske zajednice Srbije Sead Nasufović rekao je da je čovjek ono što Allah najviše voli i da nema života bez čovjeka.



"U ovom danu, kada se odričemo nečega, moramo znati čega i zašto. Žrtvuje se ono što ti je drago, što voliš i za čim čezneš", rekao je Nasufović tokom molitve.



Nasufović je u bajramskoj poslanici, koja je predstavljena jučer, poručio da milioni muslimana u svetu taj praznik dočekuju rasuti zbog rata i pozvao one koji žive u miru da ne dozvole da praznik dočekaju posvađani sa članovima svoje porodice.



"Milioni muslimana danas ne bajramuju u svom domu i domovini. Pred strahotama rata rasuti su po cijelom svijetu i žale za svojim najmilijima, a najviše za svojom stradalom djecom. Zato, braćo i sestre, vi koji živite u miru i u svojem domu i domovini, ne dozvolite sebi da ovaj Bajram dočekate u svađi sa bračnim drugom i članom porodice", naveo je Nasufović u poslanici.



On je pozvao muslimane da se odreknu svog ega, "raznih i praznih izgovora, umišljenog ponosa i izmišljenog principa o pravilima života" i da to bude njihova žrtva radi mira i sloge u kući i pozvao muslimane da se mole za svoje bližnje, ali i za nepoznate.



Bajramska sofra će biti organizovana u 17.30 u Zemun polju, gdje je prije nekoliko meseci, uoči ramazana porušen objekat koji je gradila Islamska zajednica.



Islamska zajednica će u ponedeljak podijeliti pet tona mesa migrantima u centrima za azil.





(AA)