Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u predstojećem će razdoblju svoj fokus u vanjskoj politici usmjeriti prema odnosima s BiH i Srbijom, a u oktobru namjerava posjetiti Rusiju, objavio je u petak visoki izvor s Pantovčaka.

Foto: 24sata.info

Postoji mogućnost da srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić stigne u službeni posjet Hrvatskoj, rekao je isti izvor, navodi Hina.



Srbijanski mediji nedavno su najavili, pozivajući se također na hrvatske diplomatske izvore, da će Vučiću do kraja godine stići poziv za službeni posjet Hrvatskoj.



U uredu hrvatske predsjednice naglašavaju kako ssuret nipošto neće biti protokolaran nego sadržajan.



Sredinom oktobra Grabar-Kitarović putuje u Moskvu na sastanak s Vladimirom Putinom. To ne znači, kazao je izvor, odustajanje od hrvatske podrške Ukrajini na njezinom integracijskom putu, ali odnose s Rusijom nužno je održavati.



Zbog navedenih aktivnosti Grabar-Kitarović neće s premijerom Andrejom Plenkovićem ići u New York na Opću skupštinu UN-a, iako je to bilo planirano.



U pogledu odnosa s BiH, izvori s Pantovčaka naglašavaju nužnost reforme izbornog zakona, i nastavak europske integracije, što je brana protiv jačanja islamskog radikalizma u toj zemlji za koji već postoje brojni pokazatelji, prenosi Hina.

(fena)