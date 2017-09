Predstavnici Srba u Hrvatskoj i saborski zastupnici Milorad Pupovac i Boris Milošević osudili su danas, kako su istaknuli, još jedan u nizu nacionalističkih ispada predstavnika Autohtone HSP paljenjem lista Novosti, glasila srpske zajednice ispred SNV-a u Zagrebu.

Pupovac je rekao da je riječ o još jednoj kampanji, prijetnji, zastrašivanja i ometanja rada srpskih institucija i vodećih ljudi srpske zajednice u Hrvatskoj.



Riječ je o još jednom vandalskom činu na samostalni srpski tjednik 'Novosti' i riječ je o još jednoj manifestaciji proustaških političkih stavova pred središnjom institucijom srpske zajednice u Hrvatskoj, Srpskom narodnom vijeću , kazao je Pupovac u telefonskoj izjavi.



Time se, ističe on, šalje poruka, jer znamo da ova skupina nije izoliran slučaj, nego je dio šire kampanje koja se vodi protiv institucijia srpske zajednice i protiv srpske zajednice od onih koji Hrvatsku ne vide drugačije nego kao neku vrstu u Europksom kontekstu obnovljene, poražene politike iz Drugog svetskog rata, prenosi Tanjug.



Očito je da oni Srbima u Hrvatskoj ne žele osigurati elementaran mir i elementarnu pretpostavku za sudjelovanje u demokratskim procesima , naveo je Pupovac, koji je predsjednik SNV-a i SDDS S-a.



Milošević je rekao da je žalosno to što se danas u Hrvatskoj događa.



Riječ je o marginalcima, ali opasnim koji zastrašivanjem i prijetnjama traže pozornost javnosti.



Povod za najnoviji incident Milošević vidi u još uvijek neriješenom problemu spomen ploče HOS-a "Za dom spremni" u Jasenovcu.



Činjenica je da je premijer Andrej Plenković previše oklijevao u rješavanju tog pitanja, ali je činjenica i da je sada sam zadao rok od dva tjedna u kojem ova vlada vidjeti rješenje za spornu spomen ploču , rekao je Milošević.



"Ukoliko se to ne dogodi u roku Plenković će biti u problemu, jer će mu to ugroziti autoritet, a za SDS S će to biti vraćanje na nultu tačku preko koje ćemo teško preći", kazao je Milošević.



Skupina članova Autohtone hrvatske stranke prava izazvali su ranije danas incident u Zagrebu - otvoreno su prijetili premijeru Andreju Plenkovića, u slučaju da skine ploču "Za dom spremni" u Jasenovcu i na prosvjedu zapalili srpski tjednik Novosti.





