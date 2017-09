“Neki dan je varaždinski gradonačelnik mrtav-hladan rekao da je to zapravo Jelačićev pozdrav, međutim, Jelačićev pozdrav je bio “Za dom”, a njegovi su vojnici odgovarali 'umrijeti spremni'".

Žarko Puhovski

Hrvatski politički analitičar Žarko Puhovski izjavio je za TV N1 da ideja da koljački pozdrav "Za dom spremni" bude dopušten bilo gdje na teritoriji Hrvatske predstavlja sramotu za cijelu naciju.



“Ta ideja da bi koljački pozdrav, a “Za dom spremni” je naprosto koljački pozdrav, bio dopušten bilo gdje u Hrvatskoj je po mom sudu nešto što je sramota za čitavu naciju”, rekao je politički analitičar Žarko Puhovski gostujući na TV N1.



“Neki dan je varaždinski gradonačelnik mrtav-hladan rekao da je to zapravo Jelačićev pozdrav, međutim, Jelačićev pozdrav je bio “Za dom”, a njegovi su vojnici odgovarali “umrijeti spremni” što je zapravo verzija starog rimskog pozdrava imperatoru i onda sam gradonačelnik kako nije pazio što govori je rekao da je s tim pozdravom Jelačić krenuo iz Varaždina. Dakle, ako hoće biti “za dom” , ne krećete iz doma, nego branite dom … on je branio dom u Beču i Budimpešti”, objasnio je.



Smatra da premijer Plenković ima nekoliko tjedana vremena da posloži svoju poziciju i da onda prebrojava većinu. “On radi obrnuto – najprije prebrojava većinu odakle pokušava izvući svoju poziciju”, kaže Puhovski.



Upitan da prokomentariše problem oko izgradnje Pelješkog mosta, Puhovski je rekao:



"Koliko god bilo nepopularno - doista nemam pojma zašto ikome treba most na Pelješcu? Kad se moglo jednostavno napraviti obilaznicu oko Neuma, ako se za vrijeme Hladnog rata moglo ići kroz Istočnu Njemačku kroz Berlin, ne vidim zašto ..."







