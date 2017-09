Predsjednica Kolinda Grabar Kitarović dala je intervju za RTL u kojem je progovorila o aktualnim pitanjima u Hrvatskoj. Pojasnila je i svoj stav o pozdravu "Za dom spremni" koji se nalazi i na spornoj HOS-ovoj spomen ploči u Jasenovcu:

Kolinda Grabar-Kitarović / 24sata.info

- Moj stav o pozdravu 'Za dom spremni' je jasan. On je stari hrvatski pozdrav, no nažalost kompromitiran je u vrijeme ustaških dana.



Na pitanje je li previše kompromitiran, odgovorila je:



- O tome ne bih donosila osobni sud, ja nisam povjesničar i imam svoj stav, voljela bi da se u Hrvatskoj dogovorimo i da konačno postavimo neke standarde, ako je moguće i zakonske okvire oko svih simbola totalitarnih režima. To su jednostavno pitanja koja dijele hrvatski narod, a nama podjele u ovom trenutku doista ne trebaju. Moj program utemeljen je na zajedništvu, mislim da malo previše razgovaramo o ideološkim pitanjima, da se moramo usredotočiti na egzistencijalna pitanja, a kad je riječ o ploči, nemojmo izgubiti iz vida da je njezina primarna intencija bila pijetet prema jedanaestorici mladića koji su izgubili svoj život braneći Hrvatsku.



(24sata.info)