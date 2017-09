Teža su bila vremena mojih prethodnika, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić komentirajući činjenicu da je on jedini političar koji nije izručio nijednog državljanina Srbije Haškom tribunalu.

Arhiv / 24sata.info

"Njihova vremena su bila teža, meni je bila značajno lakša situacija, nego mojim prethodnicima", primijetio je Vučić gostujući na Hepi televiziji.



Upitan kako komentira kasnije ponašanje Tribunala, koji je najprije vratio Šešelja u zemlju uoči izbora, a zatim tražio da ga Srbija vrati u Hag, da bi nakon toga tražio izručenje troje radikala, Vučić je rekao da je očigledno bilo da su lidera radikala vratili uoči izbora da bi destabilizovali Srbiju.



"Vratili su Šešelja očekujući da pozicija SNS bude oslabljena, a da Srbija bude lutka na povocu s kojom bi mogli da rade šta hoće. To su sigurno imali na umu kad su ga vratili. Kad se to nije desilo rekli su - sad ga vratite nazad. Pa, smo mi rekli - čekajte ljudi, ovo je ozbiljna država i ne možete tako".



A onda su tražili troje radikala, dodao je, s obrazloženjem da su vršili pritiske u postupku koji je bio završen, a Šeselj oslobođen.



"Mi smo onda rekli 'vi tražite njih, koji su krivi za ne znam šta'. Pa ne tražite produženje da biste dobijali plate... Nisam se, međutim, ni na koji način miješao, a naši su organi zaključili da njihovi zahtjevi nisu u skladu s našim zakonom o saradnji s Tribunalom", naveo je Vučić ali i dodao da vjeruje da će se pritisci nastaviti.



Dodao je i da će Srbija tražiti da svi Srbi koji su osuđeni u Hagu kaznu izdržavaju u Srbiji, prenosi Tanjug.



"Vidim da ima problema, a mi ćemo da preuzmemo njihov smještaj, oni će i ovdje biti zatvoreni, samo da dođu u zemlju, mi preuzimamo troškove, što vi da ih plaćate, to ćemo mi, mi ćemo plaćati njihovu neslobodu. Sta god bili naša je obaveza da brinemo o njima, pa i o Mladiću, zato smo i poslali garancije kao i za svakog drugog državljanina Srbije", rekao je Vučić.

(FENA)