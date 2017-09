Premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković ustvrdio je u utorak kako unatoč činjenici da ljudi odlaze iz Hrvatske, danas u zemlji imamo 50.000 više zaposlenih nego prije dvije godine i 25.000 više nego lani.

Podaci Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje pokazuju da je broj osiguranika već nekoliko mjeseci preko 1,5 miliona, a to pokazuje da raste broj zaposlenih, izjavio je Plenković novinarima nakon konferencije "Hrvatska obrambena industrija kao izvozni brend", komentirajući ocjenu predsjednice Republike Kolinde Grabar Kitarović da su tvrdnje o padu nezaposlenosti krive jer se radi o odlasku ljudi iz ruralnih krajeva u urbane centre ili neku drugu državu.



"Kada je riječ o podacima iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, onda je broj ljudi koji su nezaposleni negdje oko 171.000, ovisno o vremenu kada su se na Zavod prijavili oni koji su završili obrazovni ciklus", rekao je Plenković.



Priznao je da postoji problem odlaska iz Hrvatske, no relevantni podaci pokazuju da je danas oko 50.000 više zaposlenih nego prije dvije godine, a 25.000 više nego lani unatoč činjenici da je dio ljudi otišao iz Hrvatske.



Dio ljudi otišao je iz Hrvatske s obzirom na mogućnosti i mobilnost koji postoje, no Vlada je poduzela brojne mjere, dvije milijarde kuna uloženo je u programe kao što su "Od mjere do karijere" ili niz lokalnih inicijativa. "Broj nezaposlenih mladih ljudi pao je s 50 posto prije nekoliko godina na današnjih 34 posto. Činjenica je da se stanje na tržištu rada popravlja", istaknuo je Plenković.



Dodao je kako su aktivnosti Vlade za povećavanje zapošljavanja stalne i da su podaci s kojima barataju pouzdani i tačni i da stoje iza njih.



