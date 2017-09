Hrvatski premijer Andrej Plenković izvijestio je danas ministre u Vladi kako se čuo sa predsjedateljem Vijeća ministara BiH Denisom Zvizdićem sa kojim je razgovarao o brojnim pitanjima, o odnosima Hrvatske i BiH, pa i o pitanju Pelješkog mosta "koji je opet donio neke teme u javni prostor".

Andrej Plenković

"Naša poruka je sasvim jasna: dijalog sa BiH, pojašnjenje svih aspekata međunarodno-pravnih, tehničkih, bilo kojih, mi smo spremi i otvoreni na taj dijalog kao što je to bilo i tijekom zajedničke sjednice Vijeća ministara i Vlade Republike Hrvatske 7. srpnja u Sarajevu", poručio je Plenković, prenosi Anadolu Agency.



Pelješki most se gradi na hrvatskom teritoriju sukladno tehničkim pripremama, u fazi su zadnji dani natječaja čija procedura za izbor izvođača traje do 15. rujna, kazao je hrvatski premijer. Istaknuo je kako će Pelješki most južnu Hrvatsku povezati sa ostatkom zemlje.



"Za nas predstavlja strateški projekt koji ne povezuje samo hrvatski i hrvatski teritorij, nego teritorij Europske unije i koji će, između ostaloga, tijekom ljetnih mjeseci, uvjeren sam, olakšati gužve koje se stvaraju u samom Neumu zbog graničnih prijelaza i šengenskoga režima", rekao je Plenković.



On je inače u proteklih tjedan dana dvaput posjetio BiH i to u prošlu subotu Žepču, Orašje i Tuzlu gdje je razgovarao sa predstavnicima središnje i lokalnih vlasti te predstavnicima tamošnjih Hrvata. Jučer i prekjučer posjetio je Livno, Široki Brijeg i Mostar gdje je razgovarano o nizu projekata koje hrvatska Vlada sufinancira u BiH.



"Sredstva koja alociramo za Hrvate u BiH zaista se prepoznaju kao važan doprinos", kazao je Plenković.



Izjavio je kako su krajnji korisnici sredstava poručili da su zadovoljni načinom provedbe natječajne procedure i realizacijom projekata.



"Primijetili ste opet male tenzije u dijalogu sa Slovenijom nakon Bledskoga foruma", rekao je hrvatski premijer.



Istaknuo je kako je Hrvatska jasnu poruku i stav Hrvatskog sabora uputila i potpredsjedniku Europske komisije (EK) Fransu Timmermansu.



Ponovio je kako je granični spor nešto o čemu Hrvatska sa Slovenijom želi pregovarati bilateralno te kako se diplomatskim potevima traži način za organiziranje posjete slovenskog premijera Mire Cerara.



"Pozivam Sloveniju da ovakve signale kakve su uputili u vezi sa rezervom i nesuglasjem da podrže Hrvatsku kao članicu EU u nastojanjima da bude članica Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD-a) da napusti takvu politiku", poručio je Plenkovići dodao: "Politika ucjena ne vodi nigdje. Vidjeli smo to prije nekoliko godina. Dapače, mislim da bi bilo dobro i za Hrvatsku i Sloveniju da obje budu članice OECD-a, jedinog kluba kojeg još možemo postati članovi."



Poručio je kako očekuje rješenje otvorenih pitanja i stvaranje dobrih odnosa sa Slovenijom kroz dijalog.





(AA)