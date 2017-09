Šesta po redu povorka ponosa u Crnoj Gori - Montenegro Prajd biće održana 23. septembra, saopšteno je danas iz LGBTIQ asocijacije Kvir Montenegro.

Ilustracija / 24sata.info

Predsjednik Upravnog odbora LGBTIQ asocijacije Kvir Montenegro, Danijel Kalezić, kazao je da očekuju veći broj učesnika, kao i predstavnika političkih partija, institucija i Vlade. On je kazao da je Organizacioni odbor Kvir Montenegra prije nekoliko mjeseci počeo sa pripremom petog Montenegro prajda.



"S, obzirom da je ovo Jubilarni Prajd, Organizacioni odbor se trudi da ove godine okupi više različitih društvenih grupa, da okupimo širu javnost i više naših porodica koje su, konačno, prošle godine bile vidljive na prajdu“, istakao je Kalezić.



Veći broj učesnika i saveznika Prajda će se, kako je pojasnio, odraziti na promjenu koncepta samog događaja.



"Peti Montenegro prajd obilježiće promjena koncepta samog Prajda, u odnosu na to što ćemo se dotaći problema više društvenih grupa, i definitivno je da će veći broj samih pripadnika i pripadnica LGBT zajednice biti na Prajdu“, rekao je Kalezić.



On je dodao da će organizacija težiti tome da ovogodišnji Prajd bude događaj koji će se baviti ljudskim pravima uopšte.



"Želimo da napravimo jedan događaj koji se neće baviti samo našim ljudskim pravima, već ljudskim pravima uopšte, ljudskim pravima svih grupa u našem društvu koje su u drugačijem položaju u odnosu na većinu“, pojasnio je Kalezić.



On je kazao da očekuje podršku građana, ali i političkih partija, institucija, Vlade i opozicije.



"Očekujemo podršku i političkih partija, institucija, i Vlade i opozicije, a kolika će ta politička podrška biti, to je na njima. Vrijeme je da vidimo kolika je ta podrška zapravo, i odluka o obimu te podrške je na njima“, zaključio je Kalezić.



Ovogodišnja Povorka ponosa biće šesta po redu koja je održana u Crnoj Gori. Prvu je u Budvi 24. jula 2013. godine organizovao LGBT Forum Progres, kada je više stotina protivnika tog događaja napalo učesnike, pri čemu je bilo dvadesetak povrijeđenih i uhapšenih.

Druga Parada ponosa održana je Podgorici 20. oktobra iste godine, obezbjeđivalo je oko 2.000 policajaca, a na više lokacija u glavnom gradu zabilježeni su incidenti.



Treća Parada, koja je 2. novembra 2014. godine održana u Podgorici pod sloganom "Tradicionalno ponosni", završena je bez incidenata, baš kao i prethodne dvije.





(AA)