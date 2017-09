Potpredsjednik Vlade Hrvatske i ministar graditeljstva i prostornoga uređenja te predsjednik Hrvatske narodne stranke (HNS-a), koalicijskog partnera u Vladi, Predrag Štromar poručio je kako se protivi mogućnosti da se zakonski odobri korištenje pozdrava "Za dom spremni" (ZDS) u grbu Hrvatskih obrambenih snaga (HOS-a).

Predrag Štromar

Na konferenciji za medije održanoj nakon završetka sjednice Vlade, Štromar je poručio kako očekuje zakonske izmjene koje će zabraniti korištenje pomenutog pozdrava. Te zakonske izmjene Vlada bi trebala predložiti Saboru do ožujka 2018, do kada se očekuje donošenje zaključaka Vijeća za suočavanje s prošlošću kojega je osnovala Vlada.



"'Za dom spremni' HNS-u nije nikako prihvatljiv", kazao je Predrag Štromar, predsjednik HNS-a i koalicijski partner sa HDZ-om u Vladi.



Poručio je kako smatra da tom pozdravu nema mjesta u javnosti Republike Hrvatske te kako to treba riješiti zakonom.



Štromar je istaknuo kako nije znao da je zakonski odobreno korištenje tog pozdrava od Ministarstva uprave, što su pripadnici HOS-a pokazali na konferenciji za medije koja je održana tijekom skidanja sporne ploče u Jasenovcu i sjednice Vlade.





