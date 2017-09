Hrvatski premijer Andrej Plenković u četvrtak u Zagrebu o uklanjanju sporne HOS-ove ploče u Jasenovcu s pozdravom ”Za dom spremni“ izjavio je kako je su dijalogom sa ”udrugom koja je postavila ploču uz poseban prioritet prema 11 hrvatskih branitelja i njihovim pronađeno rješenje da se ona izmjesti u Novsku, u područje Trokut,".

”Ja sam prije nekoliko dana najavio da ćemo riješiti ovo pitanje, to je postojanje spomen-ploče u Jasenovcu za 11 pripadnika HOS-a koja je postavljena u studenome prošle godine i s obzirom da je u grbu udruge koja je to postavila ujedno i slogan ‘Za dom spremni’ koji je po nizu aspekata neprihvatljiv da bude u Jasenovcu, mi smo to pitanje riješili na način kako inače želimo riješiti ovakve teme koje stvaraju velike ideološke prijepore u hrvatskome društvu”, rekao je Plenković.



Istakao je kako su na delikatan i human način pristupili rješavanju pitanja spomen-ploče.



Prema njegovim riječima riješili su prvu fazu te teme, a druga, ”ključna i dugoročno važnija faza“ je sustavno i jasno zakonsko reguliranje korištenje simbola i znakovlja totalitarnih sustava.



”Za razliku od onih koji misle da je to pitanje regulirano, nažalost ono nije regulirano. Ti slogani, grbovi u statutima bili su dopuštani od različitih tijela vlasti u različitim političkim vremenima u smislu koalicija, ili stranaka koje su bile na vlasti i u tom pogledu su kao takve zakonito registrirane“, podsjetio je Plenković.



Podsjetio je da je u ožujku formirano Vijeće za suočavanje sa posljedicama totalitarnih sustava, te kazao kako je dogovoreno intenziviranje rada tog Vijeća.



Kazao je kako će raditi na preporukama za cjelovito zakonsko rješenje koje će nakon rada Vijeća, predložiti hrvatska vlada hrvatskom Saboru i tada će nastojati riješiti pitanje i pozdrava ”Za dom spremni“, ali i drugih simbola ”totalitarnih sustava na cjeloviti način kako bi iz postupanja i sudske prakse i upravne prakse nestale dileme i kako se te teme ne bi zlorabile da Hrvatsku 21. stoljeća kontinuirano vraćaju nazad“.



Dodao je kako je taj pozdrav nije prihvatljiv za njega.



Upitan o pismu Žena Srebrenice hrvatskoj predsjednici Kolindi Grabar Kitarović kazao je Plenković kako nije upoznat sa samim pismom, ali je podsjetio kako je nedavno bio u posjeti BiH prilikom koje je imao priliku poslati poruke suradnje, podrške, prijateljstva prema BiH, ali i skrbi o Hrvatima.

Također, podsjetio je kako je njegov prvi službeni posjet inostranstvu bio Sarajevu, a i zajedničku sjednicu Vlade i Vijeća ministara na kojoj je razgovarano o saradnji koja se odnosi na sigurnosno-obavještajni sistem.



”Prijetnja od terorizma je globalna prijetnja, evropska prijetnja pa i prijetnja u našem susjedstvu. Međutim, ono što je ključ je da je razina suradnje između Hrvatske i BiH, naših službi takva da zajednički činimo napore kako bismo osigurali sigurnost i naših sugrađana i građana BiH i na tom tragu su svi razgovori koji vodim sa dužnosnicima BiH. Na tom tragu je suradnja naših obavještajnih službi. Fenomen odlaska stranih boraca iz BiH, u Irak u Siriju, općenito na Bliski istok je jedna činjenica koja se događala u proteklo vrijeme“, rekao je Plenković.





